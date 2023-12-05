В ноябре железной дорогой перевезено рекордное количество грузов с начала полномасштабной войны

В ноябре 2023 года по железной дороге транспортировано 14 млн т грузов, что на 33,8% больше аналогичного периода 2022 года и на 4% больше октября 2023 года.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что во внутреннем сообщении Укрзализныця в ноябре 2023 года перевезла 7,3 млн тонн, что на 19% больше ноября прошлого года, экспортные перевозки выросли на 56,2% . до 6 млн тонн, импортные – на 35,4% – до 679 тыс. тонн, транзитные – в 2,2 раза – до 65,5 тыс. тонн.

Лидерами в общем объеме перевозок в ноябре 2023 года традиционно стали зерновые грузы, которых было перевезено 3 млн. тонн (+13% к ноябрю 2022 года), минстройматериалы – 3 млн. тонн (+61,8%), руда железная и марганцевая – 3 млн. тонн (+2,5 раза), каменный уголь – 2 млн. тонн (на 7,7% меньше).

"Непосредственно в экспортном сообщении лидером стали перевозки стратегически важного груза – зерновых. В ноябре было перевезено на экспорт 2,4 млн тонн зерна, что на 13% больше ноября 2022 года и на 40,4% больше октября 2023 года", - подчеркнули в УЗ.

Там добавили, что перевозки зерновых в направлении морских портов в ноябре составили 1,7 млн. тонн, что в 1,7 раза больше по сравнению с октябрем текущего года. В то же время, перевозки через сухопутные пограничные переходы уменьшились на 4,2% до 0,72 млн тонн.

"Очередной месяц имеем положительную динамику и как результат - рекордный показатель перевозимых грузов с начала широкомасштабной войны. Важно, что, кроме внутренних перевозок, начал расти и экспорт, который критически необходим для нашей страны. Благодаря работе украинского морского коридора нарастили и экспорт зерна", – отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Заметим, для улучшения экспорта в составе "Укрзализныци" заработал филиал "Оператор припортовых станций". В состав филиала вошли припортовые станции Одесса-Порт, Черноморск-Порт, Поромная (поселок Таирово), Береговая (порт "Южный"), Измаил, Николаев-Грузовой, Октябрьская (порт "Ольвия", Николаев) и Херсон.

Источник фото: ua.depositphotos.com