Несмотря на опасность, иностранные инвесторы поддерживают украинскую зерновую инициативу

Несмотря на войну и обстрелы, швейцарская компания Harvest Commodities инвестировала в строительство в Измаильском порту собственных зерновых складов. Об этом инвестор Harvest Commodities Нильс Троост сообщил изданию "Бизнес.Цензор".

Компания инвестировала в строительство собственных складов, создав жизненно важную современную инфраструктуру, чтобы способствовать росту экспорта зерна из этого нового торгового центра.

"Наши инвестиции в местную инфраструктуру и логистику не только создают рабочие места и приносят иностранную валюту в регион, но и гарантируют, что зерно из Украины и в дальнейшем будет играть важную роль в обеспечении продовольствием потребителей из стран третьего мира, включая Африку", - отметил Троост.

В то же время иностранный бизнес подтверждает, что зерно из Украины стало важным как для поддержки бизнеса, так и для обеспечения нуждающихся в зерне стран. Несмотря на войну и российские удары, инициатива "Зерно из Украины" стала одной из историй успеха 2023 года. Это стало возможным благодаря сотрудничеству ВСУ, государственных институций и иностранного бизнеса.

По словам инвестора Harvest Commodities Нильса Трооста, "мы полностью поверили в этот проект и сразу согласились быть одними из первых, кто будет сотрудничать с нашими украинскими партнерами".

Нильс Троост

В частности, два судна Harvest Commodities – M/V Riva Wind и M/V Arizona – одними из первых успешно вышли из Одесского порта в рамках Black Sea Grain Initiative в августе 2023 года. Они поставили на мировые рынки 110 тысяч тонн зерна.

Всего с 2021 года компания экспортировала более 350 тыс. тонн украинского зерна в Турцию, Египет, Китай, Италию, Грузию и Хорватию, обеспечив выход на мировые рынки как "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины", так и частным агропроизводителям.

Напомним, по состоянию на декабрь 2023 года украинским "зерновым коридором" экспортировано 10 млн. тонн зерновых. Более 300 судов экспортировали продукцию украинских аграриев и другие грузы в 24 страны мира.