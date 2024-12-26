Один з найбільших у світі операторів контейнерних перевезень повертається в Україну

Французька компанія CMA CGM, яка входить до трійки найбільших у світі операторів морських контейнерних перевезень, повертається в Україну.

Про це пише ЦТС.

Зазначається, що наприкінці січня французька лінія відкриває сервіс Odessa Express (ODX) між Одесою, Піреєм та Стамбулом. На сервісі будуть задіяні два судна, Lila Canada місткістю 1118 TEU і TJ Orhan місткістю 1550 TEU.

За попередніми даними, перший рейс TJ Orhan з Пірея намічений на 24 січня, транзитний час до Одеси становитиме чотири дні.

Із середини січня відновити сервіс між Туреччиною та Україною планує ще одна лінія — Medkon Lines.

Зауважимо, в Україні працює ТОВ «СМА Сі Джи Ем Шиппінг Едженсіз Україна» - лінійний агент французької судноплавної компанії СМА CGM, одного з найбільших контейнерних перевізників у світі. Представництва СМА Сі Джи Ем Шиппінг Едженсіз Україна знаходяться в Одесі та Києві.

CMA CGM стане другим великим оператором, який повернеться в Україну з власними суднами, після Mediterranean Shipping Co. (MSC). Так, у липні, контейнеровоз Levante прибув в одеський порт - це був перший рейс MSC з початку лютого 2022 року.

Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

До одного з портів Великої Одеси, а саме порту Чорноморськ, 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз з початку повномасштабної війни.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором, стало вантажне судно під прапором Панами. Його загальна довжина становить 105 метрів, а ширина - 17 метрів.

А 21 квітня до одного з терміналів Одеси пришвартувався контейнеровоз Pros Hope, який без зупинок приплив із Китаю.

Додамо, що з кінця травня німецька контейнерна лінія Hapag-Lloyd почала пропонувати перевезення до українських морських портів.