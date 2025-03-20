З початку повномасштабної війни росіяни пошкодили майже 400 об'єктів портової інфраструктури

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.

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Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба під час зустрічі в Одесі з Генеральним секретарем Міжнародної морської організації (ІМО) Арсеніо Домінгесом.

За його словами, в умовах війни та щоденних обстрілів інфраструктури Україна не лише підтримує роботу своїх портів, а й відіграє ключову роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

"Тому надзвичайно важливо зміцнювати безпеку судноплавства, і ми вдячні ІМО за її активну підтримку в забезпеченні стабільності морських перевезень та впровадженні міжнародних стандартів безпеки", – наголосив Кашуба.

Він додав, що співпраця з ІМО сприяє розвитку морської галузі України та її відповідності міжнародним стандартам.

На зустрічі також обговорили проблеми морського судноплавства під час війни та важливість роботи Українського морського коридору, який забезпечує не лише стабільний морський експорт, а й підтримує роботу портів, ставши важливим елементом економічної стабільності країни.

"Український морський коридор – це критично важливий маршрут для світової продовольчої безпеки. Попри війну, Україна вже перевезла понад 70 млн тонн зерна, забезпечуючи постачання продовольства в Африку, Азію та Європу. Це не просто економіка – це життя мільйонів людей, яки залежать від українського врожаю", – зауважив заступник міністра.

Росія масовано атакує порти Одеси

Восени минулого року Росія відновила регулярні ракетні удари по портовій інфраструктурі Одеси. Крім небезпеки життю і здоров'ю цивільних, такі атаки створюють загрозу для зернового коридору, попереджає українська влада.

Зупинка судноплавства у Чорному морі та, як наслідок, експорту зерна, створює проблеми не лише для України. Перебої в роботі зернового коридору можуть викликати складнощі з продовольством у чутливих регіонах світу.

За перші три місяці 2024 року з 17 млн тонн агроекспорту близько 12 млн тонн вивезли через порти великої Одеси, ще майже 3 млн тонн - Дунаєм і всього 2 млн - наземним транспортом, здебільшого залізницею, через сусідні країни ЄС.

1 березня 2025 року Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси, поранивши двох цивільних працівників. Внаслідок атаки пошкоджено два цивільних судна.

Ввечері 11 березня Росія також завдала удару балістичною ракетою по Одеському порту. Унаслідок цього було пошкоджено цивільне судно MJ PINA під прапором Барбадос. У момент удару воно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру.