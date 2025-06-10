В Україні тестують підводні дрони для моніторингу портової інфраструктури (ФОТО)

Адміністрація морських портів України впроваджує сучасні технології для покращення обстеження портової інфраструктури. Один із таких напрямів - використання підводних дронів для інспекції гідротехнічних споруд.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що в акваторії одного з українських портів відбулося тестування двох підводних дронів норвезького виробництва, наданих для безоплатного випробування. Фахівці АМПУ оцінили роботу пристроїв у реальних умовах: провели візуальний огляд гідротехнічних об’єктів, зафіксували їхній стан на відео та здійснили технічну оцінку споруд на глибині.

Результати показали, що дрони можуть стати надійним інструментом для якісного моніторингу інфраструктури та зниження ризиків для водолазів. Особливо це актуально в умовах воєнного часу, коли безпечний доступ до об’єктів часто є обмеженим.

"Впровадження таких рішень дозволяє оптимізувати використання людських ресурсів, підвищити ефективність і безпеку робіт. У світовій практиці підводні дрони давно стали ефективним інструментом для обстеження інфраструктури, і ми послідовно інтегруємо цей досвід в українські реалії", — наголосив голова АМПУ Олександр Семирга.

Зауважимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.