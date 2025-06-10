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В Україні тестують підводні дрони для моніторингу портової інфраструктури (ФОТО)

підводні дрони
Фото: mindev.gov.ua

Адміністрація морських портів України впроваджує сучасні технології для покращення обстеження портової інфраструктури. Один із таких напрямів - використання підводних дронів для інспекції гідротехнічних споруд.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що в акваторії одного з українських портів відбулося тестування двох підводних дронів норвезького виробництва, наданих для безоплатного випробування. Фахівці АМПУ оцінили роботу пристроїв у реальних умовах: провели візуальний огляд гідротехнічних об’єктів, зафіксували їхній стан на відео та здійснили технічну оцінку споруд на глибині.

Фото 2 — В Україні тестують підводні дрони для моніторингу портової інфраструктури (ФОТО)
Фото: mindev.gov.ua

Результати показали, що дрони можуть стати надійним інструментом для якісного моніторингу інфраструктури та зниження ризиків для водолазів. Особливо це актуально в умовах воєнного часу, коли безпечний доступ до об’єктів часто є обмеженим.

"Впровадження таких рішень дозволяє оптимізувати використання людських ресурсів, підвищити ефективність і безпеку робіт. У світовій практиці підводні дрони давно стали ефективним інструментом для обстеження інфраструктури, і ми послідовно інтегруємо цей досвід в українські реалії", — наголосив голова АМПУ Олександр Семирга.

Зауважимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.

Автор:
Світлана Манько