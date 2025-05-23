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Brave1 успешно испытал ударные дроны-камикадзе на расстоянии более 40 км.

Brave1
Украинские дроны-камикадзе прошли испытания/Brave1

Кластер оборонных технологий Brave1 успешно провел испытания ударных дронов-камикадзе самолетного типа, привлекая более 10 команд производителей. Во время тестов дроны преодолевали дистанцию более 40 км и имитировали приближение к цели.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Brave1.

Это первое из трех запланированных событий, посвященных разработке и усовершенствованию украинских дронов-камикадзе самолетного типа. Главная цель этих испытаний – создать "зону поражения" (kill zone) на дистанции от 30-40 км и более, чтобы не дать врагу накапливать там свои силы.

Фото 2 — Brave1 успешно испытал ударные дроны-камикадзе на расстоянии более 40 км.

Беспилотные самолеты станут ключевым инструментом для уничтожения логистических маршрутов, складов, техники и систем противовоздушной обороны в тылу врага.

Команда Brave1 провела основательную аналитическую работу по обработке военных запросов, на основе чего сформулировали критерии к производителям. В частности, это специализированная видеосвязь по доступной цене, а также ряд других технических требований.

Фото 3 — Brave1 успешно испытал ударные дроны-камикадзе на расстоянии более 40 км.

"Цель первого мероприятия в серии испытаний — просканировать состояние готовности имеющихся на украинском рынке решений и идентифицировать наиболее эффективные из них. По результатам этих испытаний производители смогут усовершенствовать свои изделия и протестировать их на следующем полигоне", — говорится в сообщении.

Фото 4 — Brave1 успешно испытал ударные дроны-камикадзе на расстоянии более 40 км.

Кроме производителей готовых дронов, на мероприятии присутствовали и украинские разработчики комплектующих, таких как моторы, антенны, средства связи, а также программного обеспечения, включая решения на базе искусственного интеллекта. Эти компоненты в будущем могут быть интегрированы в дроны-камикадзе для повышения их эффективности.

Фото 5 — Brave1 успешно испытал ударные дроны-камикадзе на расстоянии более 40 км.

Мероприятие проводилось при содействии заместителя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, бригадного генерала Андрея Лебеденко, и Управления инновационной деятельности ВСУ.

Ранее украинская инженерная компания Rovertech, входящая в государственный кластер военных разработок Brave1, представила мобильного многоразового робота-разминчика "Змей" v1.2.

Автор:
Татьяна Бессараб