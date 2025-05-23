Brave1 успішно випробував ударні дрони-камікадзе на відстані понад 40 км

Кластер оборонних технологій Brave1 успішно провів випробування ударних дронів-камікадзе літакового типу, залучивши понад 10 команд виробників. Під час тестів дрони долали дистанцію понад 40 км та імітували наближення до цілі.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз Brave1.

Це перша з трьох запланованих подій, присвячених розробці та вдосконаленню українських дронів-камікадзе літакового типу. Головна мета цих випробувань — створити "зону ураження" (kill zone) на дистанції від 30–40 км і більше, щоб не дати ворогу накопичувати там свої сили.

Зазначається, що безпілотні літаки стануть ключовим інструментом для знищення логістичних маршрутів, складів, техніки та систем протиповітряної оборони в тилу ворога.

Команда Brave1 провела ґрунтовну аналітичну роботу з опрацювання запитів військових, на основі чого сформулювали критерії до виробників. Зокрема, це спеціалізований відеозв’язок по доступній ціні, а також низка інших технічних вимог.

"Мета першого заходу в серії випробувань — просканувати стан готовності наявних на українському ринку рішень та ідентифікувати найбільш ефективні з них. За результатами цих випробувань виробники зможуть удосконалити свої вироби та протестувати їх на наступному полігоні", - йдеться в повідомленнні.

Окрім виробників готових дронів, на заході були присутні й українські розробники комплектуючих, таких як мотори, антени, засоби зв'язку, а також програмного забезпечення, включно з рішеннями на базі штучного інтелекту. Ці компоненти в майбутньому можуть бути інтегровані в дрони-камікадзе для підвищення їхньої ефективності.

Захід проводився за сприяння заступника Головнокомандувача Збройних Сил України, бригадного генерала Андрія Лебеденка, та Управління інноваційної діяльності ЗСУ.

Раніше українська інженерна компанія Rovertech, яка входить до державного кластера військових розробок Brave1, представила мобільного багаторазового робота-розміновувача "Змій" v1.2.