Поддержка энергосистемы Украины: ЕБРР предоставит 90 млн евро кредиту "Укрэнерго" и 160 млн евро на закупку газа

энергетика
ЕБРР увеличивает финансовую помощь Украине / Pixabay

Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовят новые финансовые решения для поддержки энергетического сектора: в частности, кредит в размере 90 млн. евро для НЭК "Укрэнерго" и временное перераспределение 160 млн евро на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

В Украине состоялась рабочая встреча с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Грегори Гайеттом с участием представителей государственных энергетических компаний. Стороны обсудили текущее состояние энергосистемы и последствия очередной российской атаки, приведшей к значительным потерям электрогенерации. Самая сложная ситуация наблюдается в Киеве и Харькове.

Украина работает над компенсацией дефицита электроэнергии путем развития распределенной генерации и поддерживает общины, реализующие соответствующие проекты.

Сотрудничество Украины с ЕБРР в энергетическом секторе охватывает 13 проектов, в том числе в сфере газодобычи, восстановления электросетей и гидроэлектростанций, а также усиления ядерной безопасности. Во время встречи стороны подробно обсудили каждое из этих направлений.

Отдельное внимание было уделено вопросам защиты энергетической инфраструктуры, ресурсам для восстановления и импорта природного газа для прохождения текущего и следующего отопительных сезонов. Отмечено, что ранее ЕБРР предоставил 500 млн. евро НАК "Нафтогаз Украины" на закупку газа, а Норвегия дополнительно выделила 85 млн. евро, что позволило сформировать необходимые запасы.

Кроме того, Украина вместе с партнерами готовит к подписанию новые проекты в государственном секторе.

В частности, речь идет о кредите в размере 90 млн евро для НЭК "Укрэнерго", а также о временном перераспределении 160 млн евро для закупки природного газа.

Напомним, 3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины.

Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

В результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления.

Автор:
Ольга Опенько