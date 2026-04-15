Як легально докупити стаж для пенсії: інструкція та повний перелік документів

Якщо для пенсії не вистачає кількох років стажу, його можна докупити. Це можливість офіційно внести платежі за періоди безробіття, щоб вони зарахувалися до загального стажу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України.

Фактично сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за ті періоди, коли не працювали офіційно, і таким чином додаєте їх до свого страхового стажу.

Варіанти оплати

Існує два основні підходи до купівлі стажу, залежно від вашої ситуації та фінансових можливостей.

Одноразова сплата за минулі періоди дозволяє закрити прогалини у стажі за попередні роки.

У 2026 році вартість одного такого місяця становить 3804,68 грн. Головна умова — всю суму за обраний період потрібно внести протягом 10 днів після підписання договору.

Добровільна участь підходить тим, хто не працює зараз, але хоче накопичувати стаж на майбутнє.

У цьому разі договір укладається терміном не менше ніж на один рік із щомісячною виплатою внеску. У 2026 році мінімальний платіж складає 1902,34 грн на місяць.

Процедура оформлення

Для укладення договору необхідно звернутися до податкової служби за місцем проживання. Подати заяву можна як у паперовому вигляді, так і в електронному.

До заяви необхідно додати:

копію документа що посвідчує особу;

копія трудової книжки (за наявності);

довідка про страховий стаж (форма ОК-5).

Хто має право на покупку стажу

Скористатися послугою можуть громадяни віком від 16 років. Проте існують чіткі правила, які не можна ігнорувати. Докупити стаж можна лише за ті періоди, коли ви офіційно не працювали та не займалися підприємницькою діяльністю.

Важливо пам'ятати, що на момент підписання договору ви не повинні бути застрахованою особою (тобто не мати офіційного місця роботи).

Також неможливо докупити стаж за періоди, коли ви були застраховані, але внески не сплачувалися через певні пільги. Порушення умов договору призведе до його розірвання без права на повторне укладення в майбутньому.

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду України, 6 544 грн складає наразі середня пенсія в Україні. За рік виплата зросла на 13%. Кожен п'ятий український пенсіонер отримує, в середньому, близько 4,5 тисячі грн пенсії. 63 тисячі пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму, а 261 тисяча на рівні — 2 361 грн.