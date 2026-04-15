Как легально докупить стаж для пенсии: инструкция и полный список документов

Если для пенсии не хватает нескольких лет стажа, то его можно докупить. Это возможность официально внести платежи за периоды безработицы, чтобы они причислились к общему стажу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Фактически оплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за те периоды, когда не работали официально, и таким образом добавляете их в свой страховой стаж.

Варианты оплаты

Существует два основных подхода к покупке стажа, в зависимости от ситуации и финансовых возможностей.

Единовременная оплата за прошлые периоды позволяет закрыть пробелы в стаже за предыдущие годы.

В 2026 году стоимость одного месяца составляет 3804,68 грн. Главное условие – всю сумму за выбранный период нужно внести в течение 10 дней после заключения договора.

Добровольное участие подходит тем, кто сейчас не работает, но хочет накапливать стаж на будущее.

В этом случае договор заключается сроком не менее одного года с ежемесячной выплатой взноса. В 2026 году минимальный платеж составляет 1902,34 грн. в месяц.

Процедура оформления

Для заключения договора необходимо обратиться в налоговую службу по месту жительства. Подать заявление можно как в бумажном виде, так и в электронном.

К заявлению необходимо приложить:

копию документа удостоверяющего личность;

копия трудовой книжки (при наличии);

справка о страховом стаже (форма ОК-5).

Кто имеет право на покупку стажа

Воспользоваться услугой могут граждане от 16 лет. Однако существуют четкие правила, которые нельзя игнорировать. Докупить стаж можно только за периоды, когда вы официально не работали и не занимались предпринимательской деятельностью.

Важно помнить, что на момент заключения договора вы не должны быть застрахованным лицом (т.е. не иметь официального места работы).

Также невозможно докупить стаж за периоды, когда вы были застрахованы, но взносы не выплачивались из-за льгот. Нарушение условий договора приведет к его расторжению без права на повторное заключение в будущем.

Напомним, по данным Пенсионного фонда Украины, 6 544 грн составляет средняя пенсия в Украине. За год выплата выросла на 13%. Каждый пятый украинский пенсионер получает в среднем около 4,5 тысячи грн пенсии. 63 тысячи пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума, а 261 тысяча на уровне – 2 361 грн.