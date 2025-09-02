- Категорія
В Україні запустять перші нотаріальні послуги в "Дії" у 2026 році
В Україні розпочинається тестування системи "е-Нотаріат". З 3 вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян у додатку "Дія" будуть доступні вже у 2026 році.
Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, електронний нотаріат — єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс.
Ключові принципи "е-Нотаріату"
Як зауважив Федоров, втілення цієї екосистеми дасть змогу Україні увійти в історію державних цифрових послуг.
"Нотаріальні послуги — одні з найбільш консервативних та зарегульованих у будь-якій країні, навіть коли йдеться про цифрових лідерів", - наголосив міністр.
Він додав, що прозорість та довіра — ключові принципи "е-Нотаріату", які захищені надійністю технологій, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій.
Також нещодавно уряд ухвалив постанову, яка передбачає зміни до правил роботи "е-Нотаріату".
Переваги для нотаріусів
Федоров також окреслив усі переваги цифровізації для нотаріусів, а саме:
- систематизація рутинних процесів;
- єдине робоче місце;
- миттєвий доступ до даних.
Система нового покоління забезпечить:
- єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів;
- безпеку документів з QR-кодом для миттєвої перевірки;
- швидкий обмін даними між реєстрами і базами;
- реєстрацію кожної нотаріальної дії;
- автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.
Зауважимо, за даними Міністерства юстиції України станом на кінець серпня в Україні працюють 5,8 тисячі нотаріусів. Від початку повномасштабної війни їх поменшало на 11%. Чверть від усіх нотаріусів країни працює в Києві. 82% таких фахівців — жінки.
За перші шість місяців 2025 року в Україні використали понад 3,4 млн нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільший попит залишився на оформлення спадщини та угоди з майном і землею, а кількість заповітів скоротилася на 15%.