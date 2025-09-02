В Україні запустять перші нотаріальні послуги в "Дії" у 2026 році

В Україні розпочинається тестування системи "е-Нотаріат". З 3 вересня всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою, а перші послуги для громадян у додатку "Дія" будуть доступні вже у 2026 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, електронний нотаріат — єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс.

Ключові принципи "е-Нотаріату"

Як зауважив Федоров, втілення цієї екосистеми дасть змогу Україні увійти в історію державних цифрових послуг.

"Нотаріальні послуги — одні з найбільш консервативних та зарегульованих у будь-якій країні, навіть коли йдеться про цифрових лідерів", - наголосив міністр.

Він додав, що прозорість та довіра — ключові принципи "е-Нотаріату", які захищені надійністю технологій, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій.

Також нещодавно уряд ухвалив постанову, яка передбачає зміни до правил роботи "е-Нотаріату".

Переваги для нотаріусів

Федоров також окреслив усі переваги цифровізації для нотаріусів, а саме:

систематизація рутинних процесів;

єдине робоче місце;

миттєвий доступ до даних.

Система нового покоління забезпечить:

єдиний і зручний інтерфейс для всіх реєстрів;

безпеку документів з QR-кодом для миттєвої перевірки;

швидкий обмін даними між реєстрами і базами;

реєстрацію кожної нотаріальної дії;

автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.

Зауважимо, за даними Міністерства юстиції України станом на кінець серпня в Україні працюють 5,8 тисячі нотаріусів. Від початку повномасштабної війни їх поменшало на 11%. Чверть від усіх нотаріусів країни працює в Києві. 82% таких фахівців — жінки.

За перші шість місяців 2025 року в Україні використали понад 3,4 млн нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільший попит залишився на оформлення спадщини та угоди з майном і землею, а кількість заповітів скоротилася на 15%.