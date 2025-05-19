Открытость и удобство: АРМА планирует обновить Реестр арестованных активов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело публичную презентацию технического задания по модернизации Единого государственного реестра арестованных активов (ЕГРАА).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.

Модернизация Реестра арестованных активов

В мероприятии приняли участие представители общественности, правоохранительных органов, бизнеса и медиа, обсудивших обновленную функциональность реестра.

Участники обсуждения предложили ряд усовершенствований для реестра:

упрощение учета активов;

интеграцию фото- и видеодокументации;

инструменты для потенциальных управляющих, что должно увеличить поступление в бюджет.

Особое внимание было уделено отражению российских и белорусских активов и принудительно списанных средств, учету рекомендаций Transparency International Ukraine, а также отражению контрольных мер и проверок управляющих.

Отдельный блок посвятили новым разделам по управлению и реализации активов — от обзора их состояния и оценки до заключения договоров и фиксации поступлений.

СБУ внесла предложения по защите информации об активах критической инфраструктуры.

По результатам анализа международной практики выявлено, что в большинстве европейских стран реестры арестованных активов закрыты, а из 11 исследованных только в Италии, Румынии, Чехии и Казахстане предоставлен открытый доступ к такой информации.

АРМА планирует внедрить модуль оценки эффективности работы регистраторов, систему автоматического распределения судебных решений между ними, создать интерактивные дашборды и обновить механизм формирования отчетности.

Напомним, ранее АРМА совместно с правоохранительными органами выявило активы чиновников, причастных к хищению средств ПАО "Укртатнафта". Общая сумма ущерба составляет около 6 миллиардов гривен.