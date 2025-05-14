АРМА выбрала управляющего для арестованного МАЗа и нефтебазы в Винницкой области

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) завершило конкурс на управление арестованными объектами — грузовиком МАЗ и нефтебазой в селе Оратов Винницкой области. По результатам тендера на Prozorro победителем стало ООО "Стройстройинвест комплект".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.

Что известно об активах

По оценке 2024 года стоимость этого актива — включающего недвижимость, резервуары, трубопровод, наземную заправочную станцию и топливо-раздаточные колонки — составляет 20,2 млн гривен.

Нефтебаза Oil Transit расположена по адресу: Винницкая обл., Оратовский р-н, с. Орехов, ул. Привокзальная, 2

Объект обладает высокой инвестиционной привлекательностью благодаря выгодному расположению рядом с предприятиями и удобному транспортному сообщению.

70% доходов от управления арестованным имущественным комплексом будут поступать в государственный бюджет.

Об управителе "Стройстройинвест комплект"

Согласно данным YouControl, Юридическое лицо ООО "Стройстройинвест комплект" зарегистрировано в 2022 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 2 млн. грн.

Основной вид деятельности: Оптовая торговля топливом в различных агрегатных состояниях – твердым, жидким и газообразным, а также другими подобными энергетическими продуктами.

Дополнительные направления деятельности:

Организация и сопровождение строительства объектов разного назначения.

Возведение жилых и коммерческих построек.

Проведение демонтажа и сноса сооружений.

Конечный бенефициарный владелец – Новоточинов Артур.

Ранее сообщалось, что АРМА ищет управителей для нефтебазы в Винницкой области и санатория в Одессе. Оба арестованных актива были переданы в управление АРМА постановлениями Печерского районного суда г. Киев.