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АРМА обрало управителя для арештованого МАЗу та нафтобази на Вінниччині

АРМА
Визначено компанію, яка керуватиме арештованими активами на Вінниччині. / АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершило конкурс на управління арештованими об’єктами — вантажівкою МАЗ і нафтобазою в селі Оратів Вінницької області. За результатами тендеру на Prozorro переможцем стало ТОВ “Стройбудінвест комплект”. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Що відомо про активи

За оцінкою 2024 року, вартість цього активу — що включає нерухомість, резервуари, трубопровід, наземну заправну станцію та паливо-роздавальні колонки — становить 20,2 млн гривень.

Нафтобаза Oil Transit розташована за адресою: Вінницька обл., Оратівський р-н., с. Оратів, вул. Привокзальна, 2.

Об’єкт має високу інвестиційну привабливість завдяки вигідному розташуванню поруч із підприємствами та зручному транспортному сполученню.

70% доходів від управління арештованим майновим комплексом надходитиме до державного бюджету. 

Про управителя "Стройбудінвест комплект"

Згідно з даними YouControl, Юридична особа ТОВ "Стройбудінвест комплект" зареєстровано В 2022 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 2 млн грн.

Основний вид діяльності: Оптова торгівля паливом у різних агрегатних станах — твердим, рідким і газоподібним, а також іншими подібними енергетичними продуктами.

Додаткові напрями діяльності: 

  • Організація та супровід будівництва об’єктів різного призначення. 
  • Зведення житлових і комерційних будівель. 
  • Проведення демонтажу та знесення споруд.

Кінцевий бенефіціарний власник -  Новоточинов Артур.

Раніше повідомлялось, що АРМА шукає управителів для нафтобази на Вінниччині та санаторію в Одесі. Обидва арештовані активи було передано в управління АРМА ухвалами Печерського районного суду м. Києва.

Автор:
Ольга Опенько