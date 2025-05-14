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АРМА обрало управителя для арештованого МАЗу та нафтобази на Вінниччині
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершило конкурс на управління арештованими об’єктами — вантажівкою МАЗ і нафтобазою в селі Оратів Вінницької області. За результатами тендеру на Prozorro переможцем стало ТОВ “Стройбудінвест комплект”.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Що відомо про активи
За оцінкою 2024 року, вартість цього активу — що включає нерухомість, резервуари, трубопровід, наземну заправну станцію та паливо-роздавальні колонки — становить 20,2 млн гривень.
Нафтобаза Oil Transit розташована за адресою: Вінницька обл., Оратівський р-н., с. Оратів, вул. Привокзальна, 2.
Об’єкт має високу інвестиційну привабливість завдяки вигідному розташуванню поруч із підприємствами та зручному транспортному сполученню.
70% доходів від управління арештованим майновим комплексом надходитиме до державного бюджету.
Про управителя "Стройбудінвест комплект"
Згідно з даними YouControl, Юридична особа ТОВ "Стройбудінвест комплект" зареєстровано В 2022 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 2 млн грн.
Основний вид діяльності: Оптова торгівля паливом у різних агрегатних станах — твердим, рідким і газоподібним, а також іншими подібними енергетичними продуктами.
Додаткові напрями діяльності:
- Організація та супровід будівництва об’єктів різного призначення.
- Зведення житлових і комерційних будівель.
- Проведення демонтажу та знесення споруд.
Кінцевий бенефіціарний власник - Новоточинов Артур.
Раніше повідомлялось, що АРМА шукає управителів для нафтобази на Вінниччині та санаторію в Одесі. Обидва арештовані активи було передано в управління АРМА ухвалами Печерського районного суду м. Києва.