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Відкритість і зручність: АРМА планує оновити Реєстр арештованих активів

АРМА
АРМА запускає модернізацію ЄДРАА.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело публічну презентацію технічного завдання з модернізації Єдиного державного реєстру арештованих активів (ЄДРАА). 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Модернізація Реєстру арештованих активів 

У заході взяли участь представники громадськості, правоохоронних органів, бізнесу та медіа, які обговорили оновлену функціональність реєстру.

Учасники обговорення запропонували низку удосконалень для реєстру:

  • спрощення обліку активів; 
  • інтеграцію фото- і відеодокументації; 
  • нструменти для потенційних управителів, що має збільшити надходження до бюджету.

Особливу увагу приділили відображенню російських і білоруських активів та примусово списаних коштів, врахуванню рекомендацій Transparency International Ukraine, а також відображенню контрольних заходів і перевірок управителів.

Окремий блок присвятили новим розділам з управління й реалізації активів — від огляду їхнього стану та оцінки до укладення договорів і фіксації надходжень.

СБУ внесла пропозиції щодо захисту інформації про активи критичної інфраструктури.

За результатами аналізу міжнародної практики виявлено, що в більшості європейських країн реєстри арештованих активів є закритими, а з 11 досліджених тільки в Італії, Румунії, Чехії та Казахстані надано відкритий доступ до такої інформації.

АРМА планує впровадити модуль оцінки ефективності роботи реєстраторів, систему автоматичного розподілу судових рішень між ними, а також створити інтерактивні дашборди та оновити механізм формування звітності.

Нагадаємо, раніше АРМА спільно з правоохоронними органами виявило активи високопосадовців, причетних до розкрадання коштів ПАТ "Укртатнафта". Загальна сума збитків становить близько 6 мільярдів гривень.

Автор:
Ольга Опенько