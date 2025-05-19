Відкритість і зручність: АРМА планує оновити Реєстр арештованих активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело публічну презентацію технічного завдання з модернізації Єдиного державного реєстру арештованих активів (ЄДРАА).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Модернізація Реєстру арештованих активів

У заході взяли участь представники громадськості, правоохоронних органів, бізнесу та медіа, які обговорили оновлену функціональність реєстру.

Учасники обговорення запропонували низку удосконалень для реєстру:

спрощення обліку активів;

інтеграцію фото- і відеодокументації;

нструменти для потенційних управителів, що має збільшити надходження до бюджету.

Особливу увагу приділили відображенню російських і білоруських активів та примусово списаних коштів, врахуванню рекомендацій Transparency International Ukraine, а також відображенню контрольних заходів і перевірок управителів.

Окремий блок присвятили новим розділам з управління й реалізації активів — від огляду їхнього стану та оцінки до укладення договорів і фіксації надходжень.

СБУ внесла пропозиції щодо захисту інформації про активи критичної інфраструктури.

За результатами аналізу міжнародної практики виявлено, що в більшості європейських країн реєстри арештованих активів є закритими, а з 11 досліджених тільки в Італії, Румунії, Чехії та Казахстані надано відкритий доступ до такої інформації.

АРМА планує впровадити модуль оцінки ефективності роботи реєстраторів, систему автоматичного розподілу судових рішень між ними, а також створити інтерактивні дашборди та оновити механізм формування звітності.

Нагадаємо, раніше АРМА спільно з правоохоронними органами виявило активи високопосадовців, причетних до розкрадання коштів ПАТ "Укртатнафта". Загальна сума збитків становить близько 6 мільярдів гривень.