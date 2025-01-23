АРМА разыскала активы чиновников, нанесших ущерб государству на 6 млрд грн

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) совместно с правоохранительными органами выявило активы чиновников, причастных к хищению средств ПАО "Укртатнафта" Общая сумма ущерба составляет около 6 миллиардов гривен.

Об этом написала глава АРМА Елена Дума.

Согласно сообщению, чиновники, объединившись в преступную группу, организовали незаконную безвозмездную передачу нефтепродуктов, принадлежащих ПАО "Укртатнафта", подконтрольным компаниям.

Розыск активов проводился как на территории Украины, так и за границей. Благодаря тесному сотрудничеству с международными партнерами и привлечению инновационных инструментов, таких как EUROPOL ASSET, удалось выявить и арестовать значительные активы, в частности:

В Украине : доли в уставных капиталах украинских компаний, 54 земельных участка, 2 объекта недвижимости, огнестрельное оружие – общая стоимость 5 млн гривен;

: доли в уставных капиталах украинских компаний, 54 земельных участка, 2 объекта недвижимости, огнестрельное оружие – общая стоимость 5 млн гривен; За рубежом : банковские счета с общим балансом более 6 миллионов долларов США, 6 объектов недвижимости, иностранные компании, 15 автомобилей, земельные участки.

По словам заместителя председателя АРМА Павла Великоречанина, этот успех является ярким примером эффективной работы агентства, в частности, в международном розыске. Использование инновационных инструментов показывает оперативность и эффективность Нацагентства на глобальном уровне.

Дума добавила, что АРМА уже направила дополнительные запросы в компетентные органы Израиля, Кипра, Люксембурга и Панамы для подтверждения и выявления других активов фигурантов, а информация о выявленных активах передана правоохранительным органам для дальнейшего наложения ареста.​​​

Добавим, в январе в портфель АРМА поступило 1,2 млн. долларов США и 182 тыс. долларов. евро. Эти средства изъяты в рамках уголовного производства по незаконной сертификации транспортных средств и уклонению от уплаты налогов. Расследование по этому делу проводит управление Службы безопасности Украины в Черкасской области.