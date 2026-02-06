В Украине введут упрощенную процедуру банкротства для малого бизнеса: что изменится

Кабинет Министров Украины одобрил разработанный Министерством юстиции Украины законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства по введению упрощенных процедур для субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минюст.

Отмечается, что документ разработан для выполнения программы Ukraine Facility и направлен на формирование более эффективного, доступного механизма преодоления неплатежеспособности для малого бизнеса.

Законопроект предлагает на законодательном уровне ввести упрощенные процедуры банкротства для субъектов микро- и малого предпринимательства.

Как поясняют в ведомстве, речь идет о двух отдельных процедурах:

упрощенная процедура санации – для добросовестных должников, которые намерены восстановить платежеспособность и продолжить деятельность;

упрощенная процедура ликвидации – для предприятий и предпринимателей, не имеющих достаточных активов и стремящихся цивилизованно завершить бизнес с минимальными затратами.

Что в документе

Предложенные изменения будут иметь практический и ощутимый эффект для бизнеса и, в частности, предусматривают:

отмена обязательной процедуры распоряжения имуществом, что существенно уменьшает продолжительность и стоимость производства;

необязательное участие арбитражного управляющего – привлекается по желанию должника или кредитора;

отсутствие необходимости проведения общего собрания кредиторов и формирование комитета кредиторов;

краткие и четко определенные сроки упрощенных процедур с возможностью однократного продления;

введение типовых форм документов.

Отдельно также устанавливаются критерии доступа к упрощенным процедурам, в частности, размер задолженности, количество кредиторов и отсутствие долгов по выплате заработной платы, что соответствует европейским стандартам защиты прав работников.

В Минюсте отмечают, что принятие законопроекта создаст условия для быстрого возобновления деятельности экономически активных малых предприятий, обеспечит цивилизованный и предсказуемый выход с рынка хозяйствующих субъектов, которые объективно не могут продолжать деятельность, а также будет способствовать улучшению бизнес-климата и повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Состояние процедур банкротства

По состоянию на 1 января 2026 г. в процедурах банкротства и неплатежеспособности в Украине находилось 5486 субъектов. Из них 3412 составляли юридические лица, в том числе 165 государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей свыше 50%, еще 2074 – физические лица и физические лица-предприниматели.

Среди юридических лиц 19% находились в процедуре распоряжения имуществом, 5% в процедуре санации, а 76% уже были признаны банкротами и находились на стадии ликвидации. Среди физических лиц преобладала процедура реструктуризации долгов, в которой находились 88% должников, в то время как 12% проходили процедуру погашения долгов.

Что касается государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей свыше 50%, то 24% из них находились в процедуре распоряжения имуществом, 14% в процедуре санации, а 62% в ликвидационной процедуре.