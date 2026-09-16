Упрощенное банкротство для малого бизнеса: Рада одобрил новый евроинтеграционный закон

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 15024, вводящий упрощенное производство по делам о банкротстве для субъектов микро- и малого предпринимательства. Решение поддержали 270 народных депутатов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Законопроект адаптирует украинскую систему неплатежеспособности к требованиям Директивы ЕС 2019/1023 и международным стандартам.

Принятие этих изменений является одним из обязательств Украины в рамках плана финансовой поддержки Ukraine Facility.

Новые правила призваны упростить и ускорить юридические процедуры для предпринимателей, оптимизировать расходы при урегулировании задолженности, а также обеспечить прозрачные механизмы восстановления платежеспособности или закрытия бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будет введена упрощенная процедура банкротства для малого бизнеса. Кабинет Министров Украины одобрил разработанный Министерством юстиции Украины законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства по введению упрощенных процедур для субъектов микро- и малого предпринимательства.