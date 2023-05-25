Денежные переводы уходят в "минус". Почему сокращается приток валюты от украинцев из-за рубежа

Беженцы и мигранты стали отправлять меньше денег в Украину. Переселенцы думают о том, как закрепиться в ЕС и наладить там жизнь заново. А многие мигранты-мужчины, которые выезжали на работу, вернулись домой и отправились на фронт.

В 1 квартале 2023 года произошло падение объемов частных денежных переводов в Украину. Согласно данным Национального банка, сумма переводов в январе-апреле составила чуть более 2,9 млрд долл. , что почти на 12% меньше , чем за аналогичный период 2022 года.

Такая тенденция может говорить о том, что украинцы, выехавшие за пределы Украина после 24 февраля 2022 года, ужались в своих тратах за рубежом и постепенно ассимилируются в тех странах, которые открыли двери беженцам в первые месяцы войны. В итоге, украинская экономика теряет не только источник валюты, но и рискует лишиться нескольких миллионов трудоспособных граждан, которые предпочтут остаться за пределами нашей страны даже после окончания боевых действий.

Ощутимая поддержка для экономики

По данным НБУ, в течение 2022 года объем денежных переводов в Украину составил 12,8 млрд долл., что эквивалентно 8% ВВП . Это на 9% или на 1,2 млрд долл. меньше чем за 2021 год и на 6,7% или на 0,8 млрд долл. больше, чем в 2020 году.

По факту, падение валютных поступлений от частных лиц оказалось не таким серьезным. Деньги отправляли не только трудовые мигранты, которых к началу 2022 года насчитывалось за пределами Украины свыше 1 млн человек (данные Международной организации по миграции). Переводы осуществляли и вынужденные переселенцы, которые продолжали помогать оставшимся в Украине родственникам, тратили средства на волонтерство и благотворительность.

В частности, денежные переводы от работающих за границей украинцев составили в 2022 году 1,7 млрд долл. , прочие частные трансферты – 2,3 млрд долл. Больше всего денег пришло из Польши, Чехии, Великобритании, США и Чехии.

Если анализировать способы переводов, то через официальные каналы (зарплата, полученная из-за рубежа, корсчета банков, международные платежные системы) поступило 56% всех средств , через неофициальные каналы (как указывает НБУ, это "передача денег из рук в руки") – 44% переводов .

Зато рынок внутренних переводов в течение 2022 года наоборот "взлетел". Это также напрямую связано с миграцией, только внутренней. В течение мая-декабря 2022 года денежные переводы внутри Украины достигли 293 млрд грн, что на 21% больше, чем за такой же период 2021 года.

Что касается данных за 1 квартал 2023 года, то сокращение год к году произошло по всем каналам переводов. На 14,5% уменьшились частные трансферты. На 10,4% сократились переводы в виде чистой оплаты труда. Это доходы сезонных и других краткосрочных работников, работающих за границей менее 1 года, и заработная плата украинцев, занятых в компаниях-нерезидентах, из которой вычтены затраты мигрантов в стране пребывания и уплаченные ими налоги.

Поступления через официальные каналы сократились на 18% , через неформальные – на 3,5% . То есть, украинцы больше предпочитают передавать валюту в "конвертах", чем пользоваться системами денежных переводов. Например, сокращение операций через международные платежные системы в январе-марте 2023 года достигло почти 24%.

Динамика объемов частных денежных переводов в Украину по данным НБУ (млн долл.)

1 квартал 2022 года 1 квартал 2023 года Изменение Частные переводы, в т.ч.: 3312 2924 -11,7% - чистая оплата труда 2266 2030 -10,4% - частные трансферты 1046 894 -14,5% Каналы денежных переводов: - официальные 1862 1525 -18,1% - неформальные 1450 1399 -3,5%

Тратят больше на себя и не торопятся домой

Еще осенью 2022 года руководство Нацбанка довольно оптимистично сообщало, что в 2023 году переводы от украинцев, которые находятся за рубежом, сокращаться не будут.

Переводы от трудовых мигрантов (в 2023 году – ред.) будут не ниже их довоенного уровня Андрей Пышный глава НБУ (из комментария от 20.10.2022)

Но война затягивается, а массированные обстрелы энергетической инфраструктуры осенью и зимой вынудили многих наших соотечественников повременить с возвратом в Украину. По данным "Case Украина", в других странах по-прежнему пребывает порядка 7,8 млн украинцев , которые были вынуждены уехать от войны.

Те беженцы, которые находятся за границей довольно долгое время (год и более), уже потратили немало своих сбережений. Поэтому многие переселенцы сокращают расходы, что, в том числе, проявляется в падении объемов денежных переводов. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что мигранты с приходом 2023 года фактически "обнулили" карточные переводы и сократили операции по снятию наличных. В то время как операции по оплате товаров и услуг (финансирование базовых потребностей) остаются на стабильном уровне.

Использование средств с карт украинских банков (гривневых и валютных) за рубежом, млрд долл.

Данные НБУ

Не стоит забывать о том, что выехали за пределы Украины преимущественно женщины с детьми, а также нетрудоспособные лица (инвалиды, люди пожилого возраста). Таких мигрантов, согласно отчету Государственного департамента США о положении дел в сфере противодействия торговле людьми, около 90% . Они оформляют пособия и другие виды материальной помощи, чтобы хоть как-то поддержать привычный уровень жизни.

В то же время, мужское экономически активное население остается в Украине. Более того, по данным Госпорганслужбы, в первый месяц войны в страну вернулось более 400 тыс мужчин. Это "костяк" трудовых мигрантов, которые обеспечивают (обеспечивали) стабильный приток валюты в Украину. Но поскольку число трудовых мигрантов-мужчин с начала войны сократилось, переводы от них тоже сокращаются. За 1 квартал 2023 года поступления валюты от украинцев, которые работают за рубежом более года, упали на 12,2% .

Восстановление прежних объемов – не раньше 2025 года

"Падение объема денежных переводов (в 1 квартале 2023 года – ред.) может отражать сезонность, эффекты от переезда родственников и дальнейшую интеграцию мигрантов в рынок труда стран, в которых они находятся", – так аргументирует сокращение притока валюты от частных лиц из-за рубежа НБУ в своем инфляционном отчете.

В этом контексте очень важно обратить внимание именно на вторую часть цитаты. Интеграция украинцев в экономику стран, в которых они пребывают, не только вымывает трудовые ресурсы из Украины, но и потенциально лишает нашу экономику дополнительного источника валюты.

Логика очень проста. Мигрант находит себе работу, тратит больше денег в условной Польше, Чехии или Германии. Помимо этого, меняется налоговое резидентство переселенца, если он находится за пределами страны более полугода, теряет социальные и экономические связи с Украиной.

"Первым критерием является место жительства гражданина, затем место постоянного проживания, центр жизненных интересов, проживание в стране в течение 183 дней и только в последнюю очередь (если предыдущие критерии определить невозможно) – гражданство", – объясняет принципы определения налогового резидентства глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

По данным того же НБУ, в течение 2022 года объем уплаченных налогов украинцами-мигрантами в странах пребывания вырос более чем на 16% .

То есть, чем дольше переселенец вне Украины – тем меньше необходимость и мотивация пересылать деньги к себе на Родину. За исключением разве что каких-то незначительных эпизодических трат: на оплату коммунальных услуг за жилье, которое осталось в Украине, или на помощь армии.

Европейские страны заинтересованы в том, чтобы к ним приезжали люди трудоспособного возраста, которые будут быстро адаптироваться, учить язык, искать работу. И потому те страны, которые сейчас помогают нам победить, станут нашими главными конкурентами после окончания военных действий в борьбе за рабочие руки. Василий Воскобойник президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству

Исходя из такой ситуации, свой прогноз по денежным переводам пересмотрел и НБУ. В апрельском инфляционном отчете он ухудшил ожидания по объемам трансграничных поступлений валюты от частных лиц в 2023 году на 19% – с 15,9 млрд долл. до 12,9 млрд долл . А вот на довоенный уровень переводов Украина выйдет не раньше, чем года через три. По оценкам Нацбанка, в 2025 году объем должен составить 14,7 млрд долл. , что на 5% больше, чем в 2021 году.

Прогноз НБУ по суммам частных денежных переводов в Украину (млрд долл.)