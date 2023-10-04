МВФ возобновил работу своего офиса в Украине

3 октября Международный валютный фонд снова открыл офис постоянного представительства фонда в Киеве. Он не работал с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Об этом сообщает глава МВФ Кристалина Георгиева в Twitter.

"Я рада объявить о возобновлении офиса постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы продолжаем углублять наше сотрудничество с Украиной", – написала она.

I am delighted to announce the reopening of the IMF Resident Representative Office in Kyiv, as we further deepen our engagement with Ukraine 🇺🇦.

Learn more about our work in Ukraine: https://t.co/IqmsdHPS7p pic.twitter.com/JDO8beMdBU — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 3, 2023

Отметим, что Украина уже получила 3,59 млрд долларов от МВФ как часть программы расширенного финансирования. Эти деньги были получены после успешного просмотра программы. Всего в рамках этой Программы Украина получит 15,6 млрд долларов США.

Однако в МВФ недовольны тем, что в Украине решили не возвращать проверки бизнеса до конца действия военного положения, поэтому фонд не засчитает Украине выполнение структурного маяка из-за несогласованной замены текста законопроекта №8401 в части налоговых проверок.

Ранее Георгиева заявляла, что рост мировой экономики значительно замедлился, главным образом из-за влияния войны России против Украины.