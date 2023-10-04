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Экономика
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МВФ возобновил работу своего офиса в Украине

МВФ возобновил работу своего офиса в Украине
Представители МВФ, Нацбанка и Министерства финансов. Фото: Twitter Кристаллины Георгиевой

3 октября Международный валютный фонд снова открыл офис постоянного представительства фонда в Киеве. Он не работал с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Об этом сообщает глава МВФ Кристалина Георгиева в Twitter.

"Я рада объявить о возобновлении офиса постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы продолжаем углублять наше сотрудничество с Украиной", – написала она.

Отметим, что Украина уже получила 3,59 млрд долларов от МВФ как часть программы расширенного финансирования. Эти деньги были получены после успешного просмотра программы. Всего в рамках этой Программы Украина получит 15,6 млрд долларов США.

Однако в МВФ недовольны тем, что в Украине решили не возвращать проверки бизнеса до конца действия военного положения, поэтому фонд не засчитает Украине выполнение структурного маяка из-за несогласованной замены текста законопроекта №8401 в части налоговых проверок.

Ранее Георгиева заявляла, что рост мировой экономики значительно замедлился, главным образом из-за влияния войны России против Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко