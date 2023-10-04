МВФ відновив роботу свого офісу в Україні

3 жовтня Міжнародний валютний фонд знову відкрив офіс постійного представництва фонду у Києві. Він не працював з початку повномасштабної війни у 2022 році.

Про це повідомляє очільниця МВФ Кристаліна Георгієва у Twitter.

"Я рада оголосити про відновлення офісу постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми продовжуємо поглиблювати нашу співпрацю з Україною", - написала вона.

I am delighted to announce the reopening of the IMF Resident Representative Office in Kyiv, as we further deepen our engagement with Ukraine 🇺🇦.

Learn more about our work in Ukraine: https://t.co/IqmsdHPS7p pic.twitter.com/JDO8beMdBU — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 3, 2023

Зауважимо, Україна вже отримала 3,59 млрд доларів від МВФ як частину програми розширеного фінансування. Ці гроші були отримані після успішного перегляду програми. Загалом, в рамках цієї Програми, Україна отримає 15,6 млрд доларів США.

Проте, у МВФ незадоволені тим, що в Україні вирішили не повертати перевірки бізнесу до кінця дії воєнного стану, тому фонд не зарахує Україні виконання структурного маяка через неузгоджену підміну тексту законопроєкту №8401 в частині податкових перевірок.

Раніше Георгієва заявляла, що зростання світової економіки значно сповільнилося, головним чином через вплив війни Росії проти України.