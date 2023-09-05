Восстановление мировой экономики замедлилось из-за шока от войны РФ против Украины, - МВФ

Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к ряду негативных потрясений – пандемии, климатическим явлениям и кризису стоимости жизни, но экономический рост значительно замедлился, главным образом из-за влияния войны России против Украины.

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Об этом на 43-м саммите лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Исходя из глобальных перспектив, мы признаем, что мировая экономика продемонстрировала устойчивость к ряду негативных потрясений – пандемии, войны, климатических событий и кризиса стоимости жизни – и восстановление после этих потрясений продолжается. Но этот процесс медленный и неравномерный. Триллионы долларов мирового производства были утрачены сравнительно с глобальными тенденциями к пандемии", - подчеркнула Георгиева.

По ее словам, этот экономический «шрам» велик и неравномерно распределен по странам.

"Из крупнейших экономик только США полностью восстановилась. Еврозона все еще примерно на 2 процента ниже тренда, тогда как Китай и другие страны с развивающимся рынком примерно на 5 процентов ниже тренда, а страны с низким уровнем дохода пострадали еще сильнее", - подчеркнула глава МВФ.

Она добавила, что после значительного роста, который составил более 6 процентов в 2021 году, восстановление значительно замедлилось, главным образом из-за шока от войны России в Украине.

"Мы прогнозируем, что эти слабые показатели сохранятся, а глобальный рост составит около 3 процентов в среднесрочной перспективе. Это самый низкий уровень роста за десятилетие в условиях инфляции, когда ожидается, что процентные ставки будут выше в течение длительного времени, а также в контексте роста рисков фрагментации ", – констатировала Георгиева.

Ранее Международный валютный фонд предупредил, что перспективы глобального экономического роста в течение следующих пяти лет являются худшими более чем за три десятилетия. Там призвали страны избегать экономической фрагментации, вызванной геополитическим напряжением, и принимать меры по повышению производительности.

Кристалина Георгиева считает, что в 2023 году треть мировой экономики будет в рецессии.