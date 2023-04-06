В МВФ попередили, що прогноз глобального зростання економіки є найгіршим з 1990 року

Міжнародний валютний фонд попередив, що перспективи глобального економічного зростання протягом наступних п'яти років є найгіршими за понад три десятиліття. Там закликали країни уникати економічної фрагментації, викликаної геополітичною напругою, і вживати заходів для підвищення продуктивності.

Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва прогнозує зростання світової економіки приблизно на 3% протягом наступних півтора десятиліття через підвищення процентних ставок, повідомляє Вloomberg.

Це найнижчий середньостроковий прогноз зростання з 1990 року та менше, ніж п'ятирічний середній показник у 3,8% за останні два десятиліття.

Вона зазначила, що у 2023 році світовий валовий внутрішній продукт, швидше за все, зросте менше ніж на 3%. Це відповідає січневому прогнозу фонду в 2,9%.

Видання повідомляє, що близько 90% країн з розвиненою економікою цього року сповільнять зростання, оскільки більш жорстка монетарна політика тисне на попит і уповільнює економічну активність у США та Єврозоні. В МВФ планують оприлюднити більш детальний звіт про перспективи світової економіки 11 квітня в рамках весняних зустрічей, які проводяться спільно зі Світовим банком.

"Зі зростанням геополітичної напруженості та все ще високою інфляцією надійне відновлення залишається недосяжним. Це шкодить перспективам усіх, особливо найбільш уразливих людей і країн", — сказала Георгієва.

Повідомляється, що через високу інфляцію центральні банки повинні продовжувати підвищувати процентні ставки, доки тиск на фінансову стабільність залишається обмеженим після недавніх потрясінь у банківській галузі в США та Швейцарії, сказала Георгієва.

Якщо банківська система стане нестабільною, політики зіткнуться зі складнішими компромісами між інфляцією та захистом фінансової системи, додала Георгієва.

Вона закликала членів МВФ забезпечити списання боргів країнам, що перебувають у скрутному становищі, і зробити внесок у траст для найбідніших країн, якому бракує мільярдів доларів.

Георгієва вважає, що у 2023 році третина світової економіки буде в рецесії.