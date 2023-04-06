В МВФ предупредили, что прогноз глобального роста экономики является наихудшим с 1990 года

Международный валютный фонд предупредил, что перспективы глобального экономического роста в течение следующих пяти лет являются худшими более чем за три десятилетия. Там призвали страны избегать экономической фрагментации, вызванной геополитическим напряжением, и принимать меры по повышению производительности.

Глава МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует рост мировой экономики примерно на 3% в течение следующих полутора десятилетий из-за повышения процентных ставок, сообщает Вloomberg.

Это самый низкий среднесрочный прогноз роста с 1990 года и менее пятилетний средний показатель в 3,8% за последние два десятилетия.

Она отметила, что в 2023 году мировой валовой внутренний продукт, скорее всего, вырастет менее чем на 3%. Это соответствует январскому прогнозу фонда в 2,9%.

Издание сообщает, что около 90% стран с развитой экономикой в этом году замедлят рост, поскольку более жесткая монетарная политика оказывает давление на спрос и замедляет экономическую активность в США и Еврозоне. В МВФ планируют обнародовать более подробный отчет о перспективах мировой экономики 11 апреля в рамках проводимых совместно с Всемирным банком весенних встреч.

"С ростом геополитической напряженности и все еще высокой инфляцией надежное восстановление остается недостижимым. Это вредит перспективам всех, особенно наиболее уязвимых людей и стран", - сказала Георгиева.

Сообщается, что из-за высокой инфляции центральные банки должны продолжать повышать процентные ставки, пока давление на финансовую стабильность остается ограниченным после недавних потрясений в банковской отрасли в США и Швейцарии, сказала Георгиева.

Если банковская система станет нестабильной, политики столкнутся с более сложными компромиссами между инфляцией и защитой финансовой системы, добавила Георгиева.

Она призвала членов МВФ обеспечить списание долгов странам, находящимся в затруднительном положении, и внести вклад в траст для самых бедных стран, которому не хватает миллиардов долларов.

Георгиева считает, что в 2023 году третья часть мировой экономики будет в рецессии.