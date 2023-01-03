В 2023 году треть мировой экономики будет в рецессии, - глава МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что рецессия будет касаться трети мировой экономики в 2023 году.

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По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, этот год будет более жестким для мировой экономики, чем тот, который мы оставили позади. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Почему? Потому что три больших экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно. Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии", - сказала глава МВФ.

Она добавила, что даже в странах, экономика которых не будет снижаться, сотни миллионов людей будут чувствовать это как рецессию. В то время как США может в конце концов избежать рецессии, ситуация выглядит более мрачной в Европе, сильно пострадавшей от войны РФ против Украины. Половина Евросоюза будет в рецессии.

По мнению главы МВФ, для азиатских экономик сейчас достаточно напряженное время.

"Впервые за 40 лет рост экономики Китая в 2022 году, вероятно, будет на уровне или ниже глобального роста. До пандемии COVID-19 Китай обеспечивал 35-40% мирового подъема. Больше так не будет", - говорит Георгиева.

Георгиева ожидает, что КНР постепенно перейдет к более высоким экономическим показателям и завершит год с лучшими результатами, чем начинается.

МВФ прогнозирует, что мировой ВВП в текущем году увеличится на 2,7% после роста на 3,2% по итогам 2022 года.

Напомним, что МВФ может в марте одобрить новую программу для Украины.