Когда в Украине замедлится рост цен: прогноз, заложенный в меморандуме с МВФ

В годовом исчислении инфляции в Украине постепенно замедлится с 30% в конце 2022 года до 22,5% в конце 2023 года. Такой прогноз отмечен в меморандуме об экономической и финансовой политике Мониторинговой программы с участием совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) PMB.

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"(Прогноз – Delo . ua ) отражает остаточные последствия перебоев в поставках и разрушение производственных мощностей на фоне более низких мировых цен на энергоносители", – говорится в документе.

Также, по прогнозу, образуется дефицит текущего счета в объеме около $5,7 млрд в 2023 году после прогнозируемого профицита в размере $6,4 млрд в 2022 году.

"Этот прогноз отражает рост торгового баланса, поскольку ожидается, что возобновление поступлений от экспорта будет медленным, тогда как спрос на импорт, как ожидается, ускорится из-за сохранения спроса на топливо, оборудование и материалы для ремонта и восстановления", - поясняется в документе.

Ожидается, что существенные объемы внешнего финансирования поддержат валютные резервы на уровне около $21 млрд до конца 2023 года, что эквивалентно чуть более 2,5 месяцев импорта.

В свою очередь в НБУ отмечают, что в Украине инфляция уже начала понемногу стабилизироваться, хотя раньше к этому времени ожидалось ее ускорение.

В ноябре инфляция, если считать год от года, осталась практически на уровне октября (26,5% в ноябре, а в октябре – 26,6% ), отражая эффекты от расширения предложения продуктов питания.

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