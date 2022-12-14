Инфляция в Украине стабилизируется, хотя ожидалось ее ускорение – отчет НБУ

В Украине инфляция начала понемногу стабилизироваться, хотя раньше в настоящее время ожидалось ее ускорение, говорится в декабрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ. В ноябре инфляция, если считать год от года, осталась практически на уровне октября (26,5% в ноябре, а в октябре – 26,6%), отражая эффекты от расширения предложения продуктов питания.

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Вместе с тем, на инфляцию повлияли и следующие факторы: дефицит электроэнергии, деоккупация территорий, слабый потребительский спрос и приближение наличного курса гривны к официальному.

"Так, инфляционные ожидания по отдельным группам респондентов в ноябре улучшились, что может объясняться благоприятной ситуацией на наличном рынке и, вероятно, пересмотром ожиданий в сторону более длительного периода неизменных тарифов на жилищно-коммунальные услуги", – говорится в отчете Национального банка.

В то же время, как отметили в НБУ, инфляция оставалась высокой из-за последствий полномасштабной войны РФ против Украины, среди которых нарушение цепей поставок, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных затрат бизнеса и тот же дефицит электроэнергии.

Напомним, что по последним данным Госстата, в ноябре по сравнению с октябрем инфляция составила 0,7%, с начала года – 25,7%, в годовом исчислении (ноябрь 2022-ноябрь 2021) – те же 26,5%, о которых говорят в НБУ.