Інфляція в Україні стабілізується, хоча очікувалось її пришвидшення – звіт НБУ

В Україні інфляція почала потроху стабілізуватись, хоча раніше на цей час очікувалось її пришвидшення, йдеться у грудневому макроекономічному і монетарному огляді НБУ. У листопаді інфляція, якщо рахувати рік до року, залишилася практично на рівні жовтня (26,5% у листопаді, а у жовтні – 26,6%), відображаючи ефекти від розширення пропозиції продуктів харчування.

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Разом з тим на інфляцію вплинули і такі чинники: дефіцит електроенергії, деокупація територій, слабкий споживчий попит та наближення готівкового курсу гривні до офіційного.

"Так, інфляційні очікування за окремими групами респондентів у листопаді поліпшилися, що може пояснюватися сприятливою ситуацією на готівковому ринку та, вірогідно, переглядом очікувань у бік тривалішого періоду незмінних тарифів на житлово-комунальні послуги", – йдеться у звіті Національного банку.

Водночас, як зауважили в НБУ, інфляція залишалася високою через наслідки повномасштабної війни РФ проти України, серед яких порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу та той же дефіцит електроенергії.

Нагадаємо, що за останніми даними Держстату, у листопаді в порівнянні з жовтнем інфляція становила 0,7%, з початку року – 25,7%, в річному обчисленні (листопад 2022-листопад 2021) – ті ж 26,5%, про які кажуть в НБУ.