Минэкономики улучшило оценку падения ВВП Украины в 2022 году

Министерство экономики скорректировало свою оценку падения валового внутреннего продукта Украины в 2022 году до 29,2%. Как указывают в профильном ведомстве, изменение произошло после того, как Государственная служба статистики обнародовала оперативные данные по ВВП Украины в IV квартале 2022 года. Прежняя оценка сокращения украинской экономики в прошлом году составляла 30,4% (±2%).

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Как прокомментировала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, несколько лучший показатель, чем считалось ранее, стал возможным благодаря слаженной работе правительства, парламента, помощи международных партнеров, высокой адаптивности бизнеса и населения.

Однако, как говорят в Минэкономики, все еще наблюдаются негативные тенденции, которые не дают экономике начать восстанавливаться: специалисты ведомства наблюдают подавленное потребление домохозяйств, сосредотачивающееся в основном на покупке товаров и услуг первой необходимости.

Среди актуальных тенденций остается продолжающееся в условиях войны падение инвестиционной активности, которое частично компенсировалось вынужденным инвестированием бизнесом и государством в покупку и установление значительного количества альтернативных источников питания.

Положительную роль сыграли масштабные капитальные ремонты на объектах энергетической инфраструктуры, восстановление разрушенных жилых и дорожных объектов, что стало возможным благодаря международной финансовой помощи, а также дальнейшему расширению финансовых программ поддержки бизнеса.

"Специалисты отмечают сохранение негативного давления со стороны экспортно-импортных операций из-за искусственных задержек со стороны России судов в рамках "зерновой инициативы". В то же время поддержкой внешнеэкономической деятельности выступали расширение логистических путей в страны ЕС и действие регламента ЕС, в частности отмена пошлин и квот на определенный вид продукции", - указывают в Минэкономики.

Напомним, что в январе падение ВВП оценивалось в 32% (±2%), а в феврале этот показатель улучшился до 26% (±2%). На днях же Минэкономики пересмотрело свой макропрогноз на 2023 год, ухудшив ожидание роста ВВП до 1%. Инфляция в 2023 году прогнозируется на уровне 24%.