Мінекономіки покращило оцінку падіння ВВП України в 2022 році

Міністерство економіки скоригувало свою оцінку падіння валового внутрішнього продукту України в 2022 році до 29,2%. Як вказують у профільному відомстві, зміна відбулась після того, як Державна служба статистики оприлюднила оперативні дані щодо ВВП України у IV кварталі 2022 року. Попередня оцінка ж скорочення української економіки в минулому році складала 30,4% (±2%).

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Як прокоментувала перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, трохи кращий показник, ніж вважалося раніше, став можливим завдяки злагодженій роботі уряду, парламенту, допомозі міжнародних партнерів, високій адаптивності бізнесу та населення.

Проте, як кажуть в Мінекономіки, все ще спостерігаються негативні тенденції, які не дають економіці почати відновлюватись: спеціалісти відомства спостерігають пригнічене споживання домогосподарств, яке зосереджувалось в основному на купівлі товарів та послуг першої необхідності.

Також серед актуальних тенденцій лишається триваюче в умовах війни падіння інвестиційної активності, яке частково компенсувалось вимушеним інвестуванням бізнесом та державою в купівлю та встановлення значної кількості альтернативних джерел живлення.

Позитивну роль зіграли масштабні капітальні ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури, відновлення зруйнованих житлових та дорожніх об’єктів, що стало можливим завдяки міжнародній фінансовій допомозі, а також подальшому розширенню фінансових програм підтримки бізнесу.

"Фахівці відмічають збереження негативного тиску з боку експортно-імпортних операцій через штучні затримки з боку Росії суден в рамках "зернової ініціативи". Втім, підтримкою зовнішньоекономічної діяльності виступали розширення логістичних шляхів до країн ЄС та дія регламенту ЄС, зокрема скасування мита та квот на певний вид продукції", - вказують в Мінекономіки.

Нагадаємо, що в січні падіння ВВП оцінювалося у 32% (±2%), а в лютому цей показник покращився до 26% (±2%). Днями ж Мінекономіки переглянуло свій макропрогноз на 2023 рік, погіршивши очікування щоло зростання ВВП до 1%. Інфляція ж у 2023 році прогнозується на рівні 24%.