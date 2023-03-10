Інфляція в Україні у лютому трохи сповільнилася: що здорожчало найбільше, а що подешевшало

Інфляція на споживчому ринку в Україні в лютому порівняно з січнем становила 0,7%, а з початку року – 1,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. В свою чергу базова інфляція в лютому порівняно з січнем становила 0,5%, а з початку року – 1,2%.

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В свою чергу, порівняно з лютим 2022 року споживчі ціни зросли минулого місяця на 24,9%. Зокрема, найбільший ріст за рік зафіксовано на яйця (80,3%), навіть попри їхнє здешевшання за останній місяць на 1,9%.

На 74,9% за рік зросли ціни на фрукти. Порівняно ж з січнем 2023 року вони виросли на 1,4% (найбільший показник серед наведених позицій після овочів, здорожчання яких за місяць виявилося на порядорк більшим - відразу на 13,9%). Ціни ж на тютюнові вироби підвищилися за місяць на 1,4%, а на алкогольні напої – на 0,9%.

Також зафіксовано здешевшання одягу на 3,2%, а взуття – на 3,1%. В свою чергу, зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання на 1,6% амбулаторних послуг і послуг лікарень.

Ціни на транспорт знизилися на 1,7% через здешевлення палива та мастил на 5,3%, а також проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,5%. Натомість за рік ціни на паливо та мастило виросли на 42%, квитки на автотранспорт - на 28,8%, а на потяги - лише на 4,9%.

Інші послуги, вартість яких відстежує Держстат, здорожчали за місяць в межах 1%. За рік же найбільше виросли ціни в ресторанах та готелях (на 23%), натомість послуги освіти здорожчали лише на 9,4%.

Нагадаємо, що в січні споживчі ціни росли трохи швидше, збільшившись на 0,8% порівняно з груднем 2022 року. Натомість річна інфляція минулого місяця становила 26%.