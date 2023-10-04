Економіка адаптується. МВФ прогнозує зростання українського ВВП на 3% у 2023 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2023 році становитиме 3%. Про це заявив заступник глави місії МВФ в Україні Натан Епштейн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми все ще перебуваємо в процесі оновлення нашої оцінки економічного виробництва на цей і наступний рік, але ми бачимо, що зростання, найімовірніше, завершиться цього року на рівні 3%", – зазначив він.

За словами Епштейна, основним фактором зростання показника є внутрішній попит і приватне споживання, тоді як експорт слабкий, і нещодавнє припинення роботи зернового коридору йому не сприяє.

"Але економіка, безумовно, адаптується. Вона демонструє чудову стійкість, і ми очікуємо, що наступного року зростання триватиме", – висловився заступник голови місії МВФ.

Він додав, що фонд поки що дотримується базового сценарію, згідно з яким війна завершиться в середині 2024 року. З урахуванням очікуваних труднощів майбутньої зими йдеться про помірні темпи зростання економіки.

ВВП України: оцінки МВФ, НБУ й Мінекономіки

За підсумками 2022 року ВВП України в 2022 році впав на 29,2%, повідомляли в Міністерстві економіки.

Міжнародний валютний фонд під час затвердження Програми розширеного фінансування (EFF) у березні поточного року очікував, що діапазон зростання показника в 2023 році становитиме від -3% до +1%.

Однак пізніше в Фонді заявили, що фіксують надзвичайну стійкість української економіки на тлі викликів війни та енергетичної кризи, й підвищили прогноз зростання на рівень від 1% до 3%.

Національний банк України в інфляційному звіті за липень 2023 року зазначав, що зростання реального ВВП у 2023 році становитиме 2,9%.

Своєю чергою міністерка економіки України Юлія Свириденко на початку вересня сказала, що її відомство прогнозує зростання ВВП на близько 4%. При цьому вона вказувала, що в середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% у 2024 році та на 6,8% у 2025 році.