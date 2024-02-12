Google направить €25 млн, щоб європейці навчилися користуватися ШІ

Компанія Google пообіцяла виділити €25 млн, щоб допомогти людям у Європі навчитися використовувати штучний інтелект.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомляє агентство Reuters.

У компанії заявили, що відкрили прийом заявок для соціальних підприємств та некомерційних організацій, яка мають можливість допомогти охопити тих, хто, найімовірніше, отримає вигоду від навчання.

За повідомленням Reuters, Google також запустить серію уроків для підтримки компаній, які використовують ШІ для свого масштабування. Крім того, онлайн-курси з навчання ШІ були розширені до 18 мов.

"Дослідження показують, що переваги ШІ можуть погіршити існуючу нерівність - особливо з точки зору економічної безпеки та зайнятості", - сказав Адріан Браун, виконавчий директор Центру суспільного впливу, який керує некомерційною схемою разом з Google.

Він додав, що ця нова програма допоможе людям по всій Європі розвивати свої знання, навички та впевненість у галузі ШІ, гарантуючи, що ніхто не залишиться позаду.

Як повідомляло Reuters, у січні Google оголосила, що інвестує $1 млрд у будівництво центру обробки даних недалеко від Лондона, щоб задовольнити попит, що росте, на інтернет-послуги в регіоні.

Дата-центр, розташований на ділянці площею 13 гектарів, купленій Google у 2020 році, буде розташований у місті Уолтем-Крос, приблизно за 24,14 км на північ від центру Лондона.

Як у світі змінюється зацікавленість інвесторів у ШІ

Як розповів Investment Director у Horizon Capital Денис Сичков під час заходу IT Meets, що відбувся у Києві на початку лютого, впродовж останніх років значно збільшилося інвестування в проєкти, які реалізуються з використанням штучного інтелекту.

Зокрема, за його словами, з 2020 року обсяг приватних інвестицій подвоївся. Очікується, що об’єми інвестування у проєкти із залученням ШІ подвояться до 2025 року.

Сичков зазначає, що інвестори готові вкладати кошти в розвиток штучного інтелекту, оскільки в майбутньому такі розробки призведуть до значного зростання продуктивності людей та покращення якості життя, а це - потенційне джерело прибутків для інвесторів. Разом з цим, за оцінками аналітиків Goldman Sachs, в довгостроковому горизонті інвестиції у ШІ будуть переважати 2% ВВП США.

Додамо, що Марія Шевчук з Асоціації IT Ukraine серед топ-3 технологій, які будуть активно розвиватися протягом найближчих 10 років, виділила ШІ. За її словами, використання AI в автономних автомобілях, медицині, фінансах, маркетингу, освіті зростатиме, тому інвесторам цікаво вкладатися у цю технологію. Вже зараз Alibaba, Meta, Google інвестують у розвиток AI. Як приклад, наприкінці жовтня компанія Google заявила про інвестування до $2 млрд у компанію Anthropic, яка розвиває AI та організована колишніми співробітниками OpenAI, що створили GPT Chat.

Фото: ua.depositphotos.com