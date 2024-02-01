Mastercard оголосила про запуск нової моделі ШІ, яка стане в нагоді банкам

Міжнародний платіжний гігант Mastercard створив власну модель генеративного штучного інтелекту, яка допоможе банкам виявляти та викорінювати шахрайські транзакції. Весь процес займатиме лише 50 мілісекунд.

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Про це повідомляє CNBC.

У компанії повідомили, що нова передова модель штучного інтелекту Decision Intelligence Pro дозволить банкам краще оцінювати підозрілі транзакції у своїй мережі в режимі реального часу та визначати, чи вони є законними.

Президент бізнес-підрозділу Mastercard в галузі кібербезпеки та розвідки Аджай Бхалла повідомив CNBC, що нова модель ШІ є запатентованою рекурентною нейронною мережею і основною частиною генеративного ШІ від Mastercard. Вона була створена з нуля співробітниками компанії, які займаються кібербезпекою та боротьбою з шахрайством.

У деяких випадках, як зазначив Бхалла, Mastercard покладається на відкритий вихідний код щоразу, коли це необхідно, але більшість технологій створюється власними силами.

Власний алгоритм Mastercard навчається на даних приблизно 125 мільярдів транзакцій, які проходять щорічно через карткову мережу компанії.

За словами Бхалли, нова технологія ухвалення рішень про транзакції від Mastercard може допомогти фінансовим установам покращити показники виявлення шахрайства в середньому на 20%. Хоча ще рано, але Mastercard очікує, що її алгоритм дозволить банкам заощадити до 20%, усунувши більшу частину витрат, які вони зазвичай витрачають на оцінку незаконних транзакцій.

Справжній потенціал технології Mastercard, за словами Бхалли, полягає у здатності виявляти шахрайські моделі та тенденції для прогнозування майбутніх видів шахрайства, які нині не відомі у платіжній екосистемі.

За останні п'ять років Mastercard інвестувала понад $7 млрд у технології кібербезпеки та штучного інтелекту.

Як нова технологія від Mastercard виявляє підозрілі транзакції

Алгоритм Mastercard замість текстових даних використовує історію відвідувань власників картки як підказку. Потім алгоритм генерує шлях власника через мережу Mastercard – на зразок радара з датчиком тепла, щоб знайти відповідь у вигляді балів. Вищий бал отримає той шлях, котрий відповідає шаблону звичайної поведінки, очікуваної від власника картки, а нижчий – що не відповідає цьому шаблону.

За даними Mastercard, весь цей процес відбувається лише за 50 мілісекунд.

Раніше повідомлялося, що Google запровадить у браузері Chrome нові функції штучного інтелекту. Вони зможуть організувати вкладки, налаштувати зовнішній вигляд пошукової системи і допомогти користувачу написати текст.

Фото: ua.depositphotos.com