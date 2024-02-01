Mastercard объявила о запуске новой модели ИИ, которая пригодится банкам

Международный платежный гигант Mastercard создал свою модель генеративного искусственного интеллекта, которая поможет банкам выявлять и искоренять мошеннические транзакции. Весь процесс будет занимать всего 50 миллисекунд.

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Об этом сообщает CNBC.

В компании сообщили, что новая передовая модель искусственного интеллекта Decision Intelligence Pro позволит банкам лучше оценивать подозрительные транзакции в своей сети в режиме реального времени и определять, законны ли они.

Президент бизнес-подразделения Mastercard в области кибербезопасности и разведки Аджай Бхалла сообщил CNBC, что новая модель ИИ является запатентованной рекуррентной нейронной сетью и основной частью генеративного ИИ от Mastercard. Она была создана с нуля сотрудниками компании, занимающимися кибербезопасностью и борьбой с мошенничеством.

В некоторых случаях, как отметил Бхалла, Mastercard полагается на открытый исходный код всякий раз, когда это необходимо, но большинство технологий создается собственными силами.

Собственный алгоритм Mastercard обучается на данных примерно 125 миллиардов транзакций, проходящих ежегодно через карточную сеть компании.

По словам Бхаллы, новая технология принятия решений о транзакциях от Mastercard может помочь финансовым учреждениям улучшить показатели обнаружения мошенничества в среднем на 20%. Хотя еще рано, но Mastercard ожидает, что ее алгоритм позволит банкам сэкономить до 20%, устранив большую часть расходов, которые они обычно тратят на оценку незаконных транзакций.

Настоящий потенциал технологии Mastercard, по словам Бхаллы, заключается в способности выявлять мошеннические модели и тенденции прогнозирования будущих видов мошенничества, которые сейчас не известны в платежной экосистеме.

За последние пять лет Mastercard инвестировала более $7 млрд в технологии кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Как новая технология от Mastercard выявляет подозрительные транзакции

Алгоритм Mastercard вместо текстовых данных использует историю посещений держателей карты в качестве подсказки. Затем алгоритм генерирует путь владельца через сеть Mastercard – вроде радара с датчиком тепла, чтобы найти ответ в виде баллов. Высший балл получит тот путь, который соответствует шаблону обычного поведения, ожидаемого от владельца карты, а более низкий – не соответствующий этому шаблону.

По данным Mastercard, весь этот процесс происходит всего за 50 миллисекунд.

Ранее сообщалось, что Google введет в браузере Chrome новые функции искусственного интеллекта. Они могут организовывать вкладки, настраивать внешний вид поисковой системы и помогать пользователю написать текст.

Фото: ua.depositphotos.com