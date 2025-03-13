Украинский стартап поставляет защищенные радиостанции для ВВС США

Украинский оборонно-технологический стартап Himera, известный своими устойчивыми к радиоэлектронной борьбе (РЕБ) радиостанциями, объявил о первой поставке своих систем связи для Военно-воздушных сил США.

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Об этом сообщает Defence-Blog.

Осенью 2024 года Himera успешно осуществила свою первую международную поставку, продав тактические радиостанции Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL). В компании объяснили, что американские военные решили протестировать украинскую разработку для оценки ее эффективности и дальнейших возможностей применения в армии США.

Himera также объявила о стратегическом партнерстве с канадской компанией Quantropi Inc., специализирующейся на технологиях квантового шифрования. Это позволит интегрировать постквантовое шифрование в радиостанции Himera и сделать их еще более защищенными от перехвата и глушения.

В рамках этого сотрудничества Quantropi станет эксклюзивным дистрибьютором Himera в США и Канаде, а также получит право продвигать ее на рынках НАТО и союзников.

Новые технологии шифрования будут интегрированы в следующие продукты:

Himera G1 PRO – тактические радиостанции;

Ретрансляторы R1 и автономные ретрансляторы B1 ;

; Расширители Интернет E1.

Все эти устройства уже оснащены шифрованием AES-256, сетями MESH/MANET и технологией скачкообразного изменения частоты, что позволяет противодействовать современным средствам РЕБ. Теперь они также получат защиту от будущих квантовых угроз.

Himera G1 PRO уже используется в Украине во время активных боевых действий и показала высокую эффективность. Новый уровень защиты открывает перед украинским стартапом перспективы выхода на мировой рынок оборонных технологий.

" Himera G1 PRO может восполнить критический пробел для стран НАТО — это прочное, устойчивое к РЭБ, квантово-защищенное радио по чрезвычайно конкурентоспособной цене ", — заявил соучредитель компании Миша Рудоминский.

Благодаря внедрению технологий Quantropi, украинский стартап устанавливает новый стандарт защиты от электронной борьбы, который может иметь стратегическое значение для безопасности не только Украины, но и союзников по всему миру.

Напомним, украинские разработчики создали радиостанцию Himera, которая работает под враждебным РЭБом еще в октябре 2023 года. Также право можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов.

Полгода спустя разработчик Himera вышел на международный рынок и получил поставщика в США.