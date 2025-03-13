Український стартап постачає захищені радіостанції для ВПС США

Український оборонно-технологічний стартап Himera, відомий своїми стійкими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) радіостанціями, оголосив про першу поставку своїх систем зв’язку для Військово-повітряних сил США.

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Про це повідомляє Defence-blog.

Восени 2024 року Himera успішно здійснила свою першу міжнародну поставку, продавши тактичні радіостанції Дослідницькій лабораторії ВПС США (AFRL). У компанії пояснили, що американські військові вирішили протестувати українську розробку для оцінки її ефективності та подальших можливостей застосування в армії США.

Himera також оголосила про стратегічне партнерство з канадською компанією Quantropi Inc., що спеціалізується на технологіях квантового шифрування. Це дозволить інтегрувати постквантове шифрування в радіостанції Himera та зробити їх ще більш захищеними від перехоплення та глушіння.

У рамках цієї співпраці Quantropi стане ексклюзивним дистриб’ютором продукції Himera в США та Канаді, а також отримає право просувати її на ринках НАТО та союзників.

Нові технології шифрування будуть інтегровані в такі продукти:

Himera G1 PRO – тактичні радіостанції;

Ретранслятори R1 та автономні ретранслятори B1 ;

; Розширювачі Інтернету E1.

Всі ці пристрої вже оснащені шифруванням AES-256, мережами MESH/MANET та технологією стрибкоподібної зміни частоти, що дозволяє протидіяти сучасним засобам РЕБ. Тепер вони також отримають захист від майбутніх квантових загроз.

Himera G1 PRO вже використовуються в Україні під час активних бойових дій та показали високу ефективність. Новий рівень захисту відкриває перед українським стартапом перспективи виходу на глобальний ринок оборонних технологій.

"Himera G1 PRO може заповнити критичну прогалину для країн НАТО — це міцне, стійке до РЕБ, квантово-захищене радіо за надзвичайно конкурентоспроможною ціною", — заявив співзасновник компанії Міша Рудомінський.

Завдяки впровадженню технологій Quantropi, український стартап встановлює новий стандарт захисту від електронної боротьби, що може мати стратегічне значення для безпеки не лише України, а й союзників у всьому світі.

Нагадаємо, українські розробники створили радіостанцію Himera, яка працює під ворожим РЕБом ще у жовтні 2023 року. Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів.

Через пів року розробник Himera вийшов на міжнародний ринок та отримав постачальника в США.