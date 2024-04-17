Український виробник стійких до РЕБ рацій Himera вийшов на світовий ринок та отримав постачальника в США

Український defence-стартап з оборонної технології Himera, який спеціалізується на виробництві радіостанцій, стійких до станцій радіоелектронної боротьби (РЕБ), вийшов на міжнародний ринок та отримав постачальника в США.

Про це компанія оголосила на своїй сторінці у Facebook.

Новим партнером Himera стала американська компанія Reticulate Micro, яка спеціалізується на розробці надійних систем зв'язку для використання в складних умовах.

Компанії підписали ексклюзивну угоду, згідно з якою Reticulate Micro буде забезпечувати постачання тактичних зв'язкових систем Himera на території США та інших ключових світових ринках.

У жовтні минулого року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українські розробники створили радіостанцію Himera, сигнали якої росіяни не можуть заблокувати та розшифрувати.

Рацію також можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк — для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.

Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала 10 тисяч доларів на масштабування й розвиток продукту.

Додамо, що наприкінці лютого 2024-го український defence-tech стартап Himera, залучив $525 000 інвестицій. У компанії планують цього року випустити наступну версію продукту та отримати держзамовлення, на постачання рацій до ЗСУ.

Акселератор військових стартапів Defence Builder

5 квітня в Україні запустили програму Defence Builder Accelerator​ для стартапів, які зацікавлені у створенні інноваційних рішень для військового застосування, а також готові розробляти проєкти відповідно до запитів Сил Оборони.

Акселератор Defence Builder створюватиме сприятливі умови для розвитку оборонного сектору України, навчаючи та підтримуючи нові стартапи.

Нагадаємо, нещодавно українські розробники спільно з американськими лідерами в галузі передових оборонних інновацій створили програму за назвою MITS ("Міць"), спрямовану на підтримку українських стартапів, що працюють над розробкою технологій для оборонного сектору.