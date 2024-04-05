В Україні стартував акселератор військових стартапів Defence Builder

В Україні запустили програму Defence Builder Accelerator​ для стартапів, які зацікавлені у створенні інноваційних рішень для військового застосування, а також готові розробляти проєкти відповідно до запитів Сил Оборони.

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Про це йдеться на сайті Defence Builder.

Defence Builder Accelerator — це чотиримісячна програма для розвитку українських оборонних стартапів, яка націлена на розробку технологічних інновацій для військового використання.

Програма надасть учасникам доступ до важливих технічних знань, а також юридичної та фінансової експертизи, критично важливих для розвитку їхніх ініціатив. Освітній процес буде включати онлайн лекції та персональні зустрічі.

Акселератор Defence Builder створюватиме сприятливі умови для розвитку оборонного сектору України, навчаючи та підтримуючи нові стартапи.

Які проєкти можна подавати

У першому відборі програми можуть брати участь 15 стартапів. Допускаються до участі лише ті команди, які працюють над розробками в конкретних сферах, а саме:

безпілотні літальні апарати,

наземні робототехнічні системи,

безекіпажні водні засоби,

обладнання для радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки,

програмне забезпечення,

технології для розмінування,

кібербезпека,

авіаційна електроніка,

сенсори.

Учасникам програми зможуть отримати менторську підтримку від компаній Netpeak, Skyeton, Airlogix, Finmap, Buntar Aerospace, а також військових експертів, які мають досвід роботи на полі бою.

Після проходження програми учасники матимуть можливість отримати доступ до інвесторів, що дозволить їм залучити фінансування для подальшого розвитку своїх проєктів.

В повідомленні вказано, що програма створена спільно з провідними учасниками технологічної екосистеми, такими як Genesis, Sigma Software Labs та Київська школа економіки (KSE).

Заявки приймаються до 30 квітня.

Нагадаємо, нещодавно українські розробники спільно з американськими лідерами в галузі передових оборонних інновацій створили програму за назвою MITS ("Міць"), спрямовану на підтримку українських стартапів, що працюють над розробкою технологій для оборонного сектору.