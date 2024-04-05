- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
В Україні стартував акселератор військових стартапів Defence Builder
В Україні запустили програму Defence Builder Accelerator для стартапів, які зацікавлені у створенні інноваційних рішень для військового застосування, а також готові розробляти проєкти відповідно до запитів Сил Оборони.
Про це йдеться на сайті Defence Builder.
Defence Builder Accelerator — це чотиримісячна програма для розвитку українських оборонних стартапів, яка націлена на розробку технологічних інновацій для військового використання.
Програма надасть учасникам доступ до важливих технічних знань, а також юридичної та фінансової експертизи, критично важливих для розвитку їхніх ініціатив. Освітній процес буде включати онлайн лекції та персональні зустрічі.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Акселератор Defence Builder створюватиме сприятливі умови для розвитку оборонного сектору України, навчаючи та підтримуючи нові стартапи.
Які проєкти можна подавати
У першому відборі програми можуть брати участь 15 стартапів. Допускаються до участі лише ті команди, які працюють над розробками в конкретних сферах, а саме:
- безпілотні літальні апарати,
- наземні робототехнічні системи,
- безекіпажні водні засоби,
- обладнання для радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки,
- програмне забезпечення,
- технології для розмінування,
- кібербезпека,
- авіаційна електроніка,
- сенсори.
Учасникам програми зможуть отримати менторську підтримку від компаній Netpeak, Skyeton, Airlogix, Finmap, Buntar Aerospace, а також військових експертів, які мають досвід роботи на полі бою.
Після проходження програми учасники матимуть можливість отримати доступ до інвесторів, що дозволить їм залучити фінансування для подальшого розвитку своїх проєктів.
В повідомленні вказано, що програма створена спільно з провідними учасниками технологічної екосистеми, такими як Genesis, Sigma Software Labs та Київська школа економіки (KSE).
Заявки приймаються до 30 квітня.
Нагадаємо, нещодавно українські розробники спільно з американськими лідерами в галузі передових оборонних інновацій створили програму за назвою MITS ("Міць"), спрямовану на підтримку українських стартапів, що працюють над розробкою технологій для оборонного сектору.