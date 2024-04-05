В Украине стартовал акселератор военных стартапов Defence Builder

В Украине запустили программу Defence Builder Accelerator для стартапов, которые заинтересованы в создании инновационных решений для военного применения, а также готовы разрабатывать проекты в соответствии с запросами Сил Обороны.

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Об этом идет речь на сайте Defence Builder.

Defence Builder Accelerator — это четырехмесячная программа развития украинских оборонных стартапов, которая нацелена на разработку технологических инноваций для военного использования.

Программа предоставит участникам доступ к важным техническим знаниям, а также юридической и финансовой экспертизе, критически важным для развития их инициатив. Образовательный процесс будет включать в себя онлайн лекции и персональные встречи.

Акселератор Defence Builder создаст благоприятные условия для развития оборонного сектора Украины, обучая и поддерживая новые стартапы.

Какие проекты можно подавать

В первом отборе программы могут участвовать 15 стартапов. Допускаются к участию только те команды, которые работают над разработками в конкретных областях, а именно:

беспилотные летательные аппараты,

наземные робототехнические системы,

безэкипажные водные средства,

оборудование для радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки,

программное обеспечение,

технологии для разминирования,

кибербезопасность,

авиационная электроника,

сенсоры.

Участникам программы смогут получить менторскую поддержку от Netpeak, Skyeton, Airlogix, Finmap, Buntar Aerospace, а также военных экспертов, имеющих опыт работы на поле боя.

После прохождения программы у участников будет возможность получить доступ к инвесторам, что позволит им привлечь финансирование для дальнейшего развития своих проектов.

В сообщении говорится, что программа создана совместно с ведущими участниками технологической экосистемы, такими как Genesis, Sigma Software Labs и Киевская школа экономики (KSE).

Заявки принимаются до 30 апреля.

Напомним, недавно украинские разработчики совместно с американскими лидерами в области передовых оборонных инноваций создали программу под названием MITS ("Мощь"), направленную на поддержку украинских стартапов, работающих над разработкой технологий для оборонного сектора.