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В Украине стартовал акселератор военных стартапов Defence Builder
В Украине запустили программу Defence Builder Accelerator для стартапов, которые заинтересованы в создании инновационных решений для военного применения, а также готовы разрабатывать проекты в соответствии с запросами Сил Обороны.
Об этом идет речь на сайте Defence Builder.
Defence Builder Accelerator — это четырехмесячная программа развития украинских оборонных стартапов, которая нацелена на разработку технологических инноваций для военного использования.
Программа предоставит участникам доступ к важным техническим знаниям, а также юридической и финансовой экспертизе, критически важным для развития их инициатив. Образовательный процесс будет включать в себя онлайн лекции и персональные встречи.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Акселератор Defence Builder создаст благоприятные условия для развития оборонного сектора Украины, обучая и поддерживая новые стартапы.
Какие проекты можно подавать
В первом отборе программы могут участвовать 15 стартапов. Допускаются к участию только те команды, которые работают над разработками в конкретных областях, а именно:
- беспилотные летательные аппараты,
- наземные робототехнические системы,
- безэкипажные водные средства,
- оборудование для радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки,
- программное обеспечение,
- технологии для разминирования,
- кибербезопасность,
- авиационная электроника,
- сенсоры.
Участникам программы смогут получить менторскую поддержку от Netpeak, Skyeton, Airlogix, Finmap, Buntar Aerospace, а также военных экспертов, имеющих опыт работы на поле боя.
После прохождения программы у участников будет возможность получить доступ к инвесторам, что позволит им привлечь финансирование для дальнейшего развития своих проектов.
В сообщении говорится, что программа создана совместно с ведущими участниками технологической экосистемы, такими как Genesis, Sigma Software Labs и Киевская школа экономики (KSE).
Заявки принимаются до 30 апреля.
Напомним, недавно украинские разработчики совместно с американскими лидерами в области передовых оборонных инноваций создали программу под названием MITS ("Мощь"), направленную на поддержку украинских стартапов, работающих над разработкой технологий для оборонного сектора.