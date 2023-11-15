В Україні створили унікальну мобільну систему РЕБ: як допоможе ЗСУ

Українські розробники створили унікальну мобільну систему радіоелектронної розвідки РЕБ ЕТЕР, яка допоможе перевіряти сигнали ворожого РЕБу перед запуском дронів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ЕТЕР — це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів. Це допомагає військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники й уражати ворожі позиції", - зазначив Федоров.

Він додав, що перед запуском дрона бійці перевіряють наявність сигналу ворожого РЕБу, а потім формують безпечний маршрут для «пташки».

"Сам комплекс мобільний та модульний, що дає змогу швидко замінювати пошкоджені компоненти. Зараз розробкою на фронті користуються окремі підрозділи Сил оборони", - підкреслив Федоров.

Міністр нагадав, що ЕТЕР — це лише одна з унікальних технологій, яку створили українці, щоб ефективніше протидіяти ворогу та зберігати людські життя.

Федоров наголосив, що технології та інновації допомагають ефективніше нищити ворога й зберігати життя військових і закликав розробників долучатися до кластеру Brave1.

Нагадаємо, українські розробники створили радіостанцію Himera, яка працює під ворожим РЕБом, – росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати їх.

Також завдяки кластеру Brave1 ЗСУ вже тестують на полі бо наземного робота-камікадзе Ratel S, який може знищувати техніку та укріплення ворога.