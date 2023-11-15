- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
В Україні створили унікальну мобільну систему РЕБ: як допоможе ЗСУ
Українські розробники створили унікальну мобільну систему радіоелектронної розвідки РЕБ ЕТЕР, яка допоможе перевіряти сигнали ворожого РЕБу перед запуском дронів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"ЕТЕР — це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів. Це допомагає військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники й уражати ворожі позиції", - зазначив Федоров.
Він додав, що перед запуском дрона бійці перевіряють наявність сигналу ворожого РЕБу, а потім формують безпечний маршрут для «пташки».Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Сам комплекс мобільний та модульний, що дає змогу швидко замінювати пошкоджені компоненти. Зараз розробкою на фронті користуються окремі підрозділи Сил оборони", - підкреслив Федоров.
Міністр нагадав, що ЕТЕР — це лише одна з унікальних технологій, яку створили українці, щоб ефективніше протидіяти ворогу та зберігати людські життя.
Федоров наголосив, що технології та інновації допомагають ефективніше нищити ворога й зберігати життя військових і закликав розробників долучатися до кластеру Brave1.
Нагадаємо, українські розробники створили радіостанцію Himera, яка працює під ворожим РЕБом, – росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати їх.
Також завдяки кластеру Brave1 ЗСУ вже тестують на полі бо наземного робота-камікадзе Ratel S, який може знищувати техніку та укріплення ворога.