Украинский производитель устойчивых к РЭБ рациям Himera вышел на мировой рынок и получил поставщика в США

Украинский defence-стартап по оборонной технологии Himera, специализирующийся на производстве радиостанций, устойчивых к станциям радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вышел на международный рынок и получил поставщика в США.

Об этом компания объявила на своей странице в Facebook.

Новым партнером Himera стала американская компания Reticulate Micro, специализирующаяся на разработке надежных систем связи для использования в сложных условиях.

Компании подписали эксклюзивное соглашение, согласно которому Reticulate Micro будет обеспечивать поставки тактических связных систем Himera на территории США и других ключевых мировых рынках.

В октябре прошлого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинские разработчики создали радиостанцию Himera, сигналы которой россияне не могут заблокировать и расшифровать.

Рацию можно также интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка — для поиска и эвакуации воинов. Управление радиостанциями можно просто через приложение в телефоне.

Himera стала лучшим defense-tech стартапом ИТ Арены 2023 и получила 10 тысяч долларов на масштабирование и развитие продукта.

Добавим, что в конце февраля 2024 года украинский defence-tech стартап Himera привлек $525 000 инвестиций. В компании планируют в этом году выпустить следующую версию продукта и получить госзаказ на поставку раций в ВСУ.

Акселератор военных стартапов Defence Builder

5 апреля в Украине запустили программу Defence Builder Accelerator для стартапов, которые заинтересованы в создании инновационных решений для военного применения, а также готовы разрабатывать проекты в соответствии с запросами Сил Обороны.

Акселератор Defence Builder создаст благоприятные условия для развития оборонного сектора Украины, обучая и поддерживая новые стартапы.

Напомним, недавно украинские разработчики совместно с американскими лидерами в области передовых оборонных инноваций создали программу под названием MITS ("Мощь"), направленную на поддержку украинских стартапов, работающих над разработкой технологий для оборонного сектора.