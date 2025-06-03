Милованов розповів, хто найшвидше втратить роботу через розвиток ШІ

Через стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) у найближче десятиліття мільйони молодих спеціалістів ризикують втратити роботу. Натомість досвідчені фахівці зможуть отримувати ще вищі доходи.

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Про це заявив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов під час виступу на FutureTech MeetUp, повідомляє Delo.ua.

За словами Милованова, на відміну від попередніх технологічних революцій, які створювали нові продукти й професії, штучний інтелект здебільшого замінює базові когнітивні функції людини — мовлення, аналіз, прийняття рішень.

"Усі кажуть: "Нічого страшного, буде трансформація". Я у себе звільнив дорослих комунікаційників і замінив їх, по суті, студентами — я і ще кілька людей це реалізували. І знаєте що? Тепер у мене понад 100 мільйонів охоплення на Facebook і більше мільярда на Twitter", — заявив він.

Водночас Милованов зазначає, що вже зараз люди по всьому світу починають втрачати роботу через ШІ. Зокрема, він навів приклади, як польська радіостанція замінила ведучих на аватарів, згенерованих штучним інтелектом. А у Великій Британії роботодавець звільнив копірайтерку, через те що ChatGPT почав генерувати тексти не гіршої якості.

Крім того, він послався на прогнози Всесвітнього економічного форуму, згідно з якими до 2027 року у світі може бути втрачено понад 26 мільйонів робочих місць в адміністративному секторі через автоматизацію, пов’язану з ШІ. При цьому нові робочі місця будуть з'являтися значно повільніше та у значно меншій кількості.

"ШІ адаптується швидко, люди — повільно. Саме в цьому загроза. Особливо це стосується так званих "джунів", молодих фахівців без великого досвіду. Вони — перші, кого замінить нова технологія", — наголосив Милованов.

Втім, за словами Тимофія Милованова, штучний інтелект навряд чи зможе повністю замінити висококваліфікованих фахівців. Навпаки — саме ця категорія працівників, на його думку, має шанс посилити свій вплив у компаніях та розраховувати на підвищення заробітної плати.

Нагадаємо, український фонд TA Ventures інвестує в арабську ШІ-компанію з мовних рішень.