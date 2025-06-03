Стартап Paradromics вперше встановив пацієнту свій мозковий імплантат

Стартап Paradromics, який конкурує з Neuralink Ілона Маска, уперше встановив пацієнту свій мозковий імплантат приблизно на 10-15 хвилин. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Interesting Engineering.

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Процедура відбулася 14 травня в Університеті Мічигана. Пацієнтом була людина, яка раніше вже проходила нейрохірургічне лікування епілепсії. Операція тривала 20 хвилин: протягом цього часу стартап успішно імплантував нейрокомп’ютерний інтерфейс у мозок пацієнта, а згодом без ускладнень його видалив.

Проведена процедура підтвердила, що нейроінтерфейс Paradromics можна безпечно імплантувати людині та використовувати для запису нейронної активності. Після отримання всіх необхідних дозволів від регуляторів компанія планує розпочати клінічні випробування вже до кінця року.

Чим відома Paradromics

Заснована у 2015 році, компанія Paradromics розробляє інтерфейс мозок-комп’ютер (brain-computer interface, BCI) під назвою Connexus, призначений для допомоги людям із тяжкими руховими порушеннями, зокрема паралічем, — щоб вони могли спілкуватися за допомогою комп’ютера.

На відміну від конкурентних рішень, Connexus зчитує нейронні сигнали на рівні окремих нейронів. У компанії пояснюють цей підхід аналогією зі стадіоном: якщо розмістити мікрофони зовні, буде чути лише загальний шум натовпу, тоді як мікрофони всередині дозволяють розпізнати окремі розмови. Так само і з нейроінтерфейсом — чим ближче до джерела сигналу, тим точнішими є дані.

Конкуренція з компанією Ілона Маска

Paradromics конкурує з Neuralink Ілона Маска, яка встановила свій нейрочип уже трьом пацієнтам. За його допомогою людина може виконувати повсякденні завдання, наприклад, вмикати музику або телевізор "силою думки", а також грати в ігри. Причому поступово це виходить робити дедалі швидше й ефективніше.

У майбутньому Ілон Маск планує імплантувати нейрочип і собі: у перспективі він дасть змогу не лише керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

Нагадаємо, Україна хоче налагодити власне виробництво мікрочипів до 2035 року.