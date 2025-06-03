Стартап Paradromics впервые установил пациенту свой мозговой имплантат

Стартап Paradromics, конкурирующий с Neuralink Илона Маска, впервые установил пациенту свой мозговой имплантат примерно на 10-15 минут. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Interesting Engineering.

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Процедура прошла 14 мая в Университете Мичигана. Пациентом был человек, ранее уже проходивший нейрохирургическое лечение эпилепсии. Операция длилась 20 минут: в течение этого времени стартап успешно имплантировал нейрокомпьютерный интерфейс в мозг пациента, а затем без усложнений его удалил.

Проведенная процедура подтвердила, что нейроинтерфейс Paradromics можно безопасно имплантировать человеку и использовать для записи нейронной активности. После получения всех необходимых разрешений от регуляторов, компания планирует начать клинические испытания уже до конца года.

Чем известна Paradromics

Основанная в 2015 году, компания Paradromics разрабатывает интерфейс мозг-компьютер (brain-computer interface, BCI) под названием Connexus, предназначенный для помощи людям с тяжелыми двигательными нарушениями, в частности параличом, чтобы они могли общаться с помощью компьютера.

В отличие от конкурентных решений Connexus считывает нейронные сигналы на уровне отдельных нейронов. В компании объясняют этот подход аналогией со стадионом: если разместить микрофоны снаружи, будет слышен только общий шум толпы, в то время как микрофоны внутри позволяют распознать отдельные разговоры. Так же и с нейроинтерфейсом — чем ближе к источнику сигнала, тем точнее данные.

Конкуренция с компанией Илона Маска

Paradromics конкурирует с Neuralink Илона Маска, установившей свой нейрочип уже трем пациентам. С его помощью человек может выполнять повседневные задания, например включать музыку или телевизор "силой мысли", а также играть в игры. Причем постепенно это получается делать все быстрее и эффективнее.

В будущем Илон Маск планирует имплантировать нейрочип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух и даже заставить мозг работать эффективнее.

Напомним, Украина хочет наладить собственное производство микрочипов к 2035 году.