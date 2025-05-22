Украина хочет наладить собственное производство микрочипов к 2035 году

Украина приступила к разработке стратегии создания национального производства микрочипов, которая будет предусматривать его запуск до 2035 года. Об этом, как пишет Delo.ua , рассказали представители Министерства цифровой трансформации во время панельной дискуссии на конференции DOU Day 2025.

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В Минцифре сообщили, что это часть новой национальной стратегии, направленной на уменьшение зависимости Украины от иностранных технологий. Украина не планирует сразу соревноваться с лидерами отрасли, разрабатываемыми процессорами на 3–5 нанометрах. А акцент будет сделан на более зрелых, проверенных техпроцессах в диапазоне 110–180 нанометров. Такие чипы более просты в производстве и полностью удовлетворяют потребности государства в сферах обороны, кибербезопасности и гражданской промышленности.

Следует отметить, что чем меньше размер транзисторов (меньшие нанометры), тем больше их можно разместить на чипе. Это обеспечивает более высокую производительность, большую скорость обработки данных и лучшую эффективность работы чипа.

Кроме того, производственный процесс очень чувствителен ко многим факторам: даже небольшие вибрации или перебои с электричеством могут нарушить всю технологическую линию.

Пока команда экспертов при Минцифре работает над разработкой комплексной стратегии для этой отрасли. Ожидается, что в ближайшее время она будет представлена публично. После этого начнется работа над необходимыми изменениями в законодательстве и поиск международных партнеров и инвесторов.

Если все пойдет по плану, Украина сможет создать современную индустрию микроэлектроники, которая станет основой для обеспечения безопасности, обороны и технологического развития страны.

Напомним, при университетах в Украине создадут сеть стартап-школ.