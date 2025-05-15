При университетах в Украине создадут сеть стартап-школ

Министерство образования и науки Украины совместно с Фондом развития инноваций объявили о запуске национальной сети стартап-школ, инкубаторов и акселераторов. К сети уже присоединились 23 университета.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сайт Минобразования.

Этот проект призван помочь развивать инновации и поддержать экономическое восстановление страны. Как отмечают в МОН, его главная цель — дать новую жизнь университетам и научным учреждениям, превратив их в активных игроков в области технологий и инноваций.

Стартап-школы будут помогать студентам, исследователям и молодым предпринимателям, имеющим идеи по созданию инновационных проектов. В частности, они смогут получить:

менторскую поддержку и консультации экспертов;

доступ к современному оборудованию и лабораториям;

помощь в поиске финансирования;

развитие практических бизнес-навыков.

Для подключения к сети университет или научное учреждение должны соответствовать нескольким условиям. Во-первых, иметь действующую стартап-школу (не в состоянии ликвидации), не вести деятельность на территории России или Беларуси и финансироваться из разрешенных законодательством источников, в частности, специального фонда. Подать заявку можно онлайн — по соответствующей ссылке. Окончательное решение принимает специальный совет при МОН.

К сети стартап-школ уже присоединились 23 заведения высшего образования со всей Украины, среди которых:

Государственный университет "Киевский авиационный институт";

Киевский академический университет;

Винницкий национальный технический университет;

Сумский государственный университет;

Национальный университет "Одесская политехника";

Национальный технический университет "Днепровская политехника";

Украинский католический университет;

Киевская школа экономики;

Национальный университет "Львовская политехника";

Государственный университет "Житомирская политехника";

SET University;

Одесский национальный экономический университет;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;

Национальный университет "Запорожская политехника";

Криворожский национальный университет;

Винницкий национальный аграрный университет;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";

Николаевский национальный аграрный университет;

Институт электросварки им. О. Патона НАН Украины.

Что такое стартап-школа, инкубатор или акселератор

Стартап-школа, инкубатор или акселератор — это специализированное подразделение при учреждении высшего образования или научном учреждении, которое помогает студентам, исследователям и молодым предпринимателям превращать свои идеи в реальные бизнес-проекты.

Такие структуры создаются, чтобы поддерживать инновации на раннем этапе, когда есть идея, но еще нет команды, прототипа или финансирования. Их основная миссия — обеспечить участников знаниями, инструментами, контактами и поддержкой для развития собственного стартапа.

Стартап-школы предоставляют:

доступ к менторам и опытным экспертам;

пользование лабораториями, оборудованием и научными разработками;

возможность разрабатывать прототипы продуктов;

подготовку к питчам перед инвесторами;

помощь в привлечении грантов и финансировании;

обучающие программы по предпринимательству и инновациям;

включение в международные стартап-приложения.

Их появление стало возможным благодаря экспериментальному проекту Министерства образования и науки, утвержденному постановлением Кабинета Министров №430 от 23 апреля 2024 года. Документ предусматривает создание сети стартап-школ, которые должны стать местом роста инноваций и экономического восстановления страны.

Напомним, Минобразования объяснило, как будут реформировать старшую школу и что будет с начальной.