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При университетах в Украине создадут сеть стартап-школ

Старатпы, университеты
В этой инициативе принимают участие 23 учебных заведения. Фото: Freepik

Министерство образования и науки Украины совместно с Фондом развития инноваций объявили о запуске национальной сети стартап-школ, инкубаторов и акселераторов. К сети уже присоединились 23 университета.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сайт Минобразования.

Этот проект призван помочь развивать инновации и поддержать экономическое восстановление страны. Как отмечают в МОН, его главная цель — дать новую жизнь университетам и научным учреждениям, превратив их в активных игроков в области технологий и инноваций.

Стартап-школы будут помогать студентам, исследователям и молодым предпринимателям, имеющим идеи по созданию инновационных проектов. В частности, они смогут получить:

  • менторскую поддержку и консультации экспертов;
  • доступ к современному оборудованию и лабораториям;
  • помощь в поиске финансирования;
  • развитие практических бизнес-навыков.

Для подключения к сети университет или научное учреждение должны соответствовать нескольким условиям. Во-первых, иметь действующую стартап-школу (не в состоянии ликвидации), не вести деятельность на территории России или Беларуси и финансироваться из разрешенных законодательством источников, в частности, специального фонда. Подать заявку можно онлайн — по соответствующей ссылке. Окончательное решение принимает специальный совет при МОН.

К сети стартап-школ уже присоединились 23 заведения высшего образования со всей Украины, среди которых:

  • Государственный университет "Киевский авиационный институт";
  • Киевский академический университет;
  • Винницкий национальный технический университет;
  • Сумский государственный университет;
  • Национальный университет "Одесская политехника";
  • Национальный технический университет "Днепровская политехника";
  • Украинский католический университет;
  • Киевская школа экономики;
  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • Государственный университет "Житомирская политехника";
  • SET University;
  • Одесский национальный экономический университет;
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
  • Национальный университет "Запорожская политехника";
  • Криворожский национальный университет;
  • Винницкий национальный аграрный университет;
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
  • Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
  • Николаевский национальный аграрный университет;
  • Институт электросварки им. О. Патона НАН Украины.

Что такое стартап-школа, инкубатор или акселератор

Стартап-школа, инкубатор или акселератор — это специализированное подразделение при учреждении высшего образования или научном учреждении, которое помогает студентам, исследователям и молодым предпринимателям превращать свои идеи в реальные бизнес-проекты.

Такие структуры создаются, чтобы поддерживать инновации на раннем этапе, когда есть идея, но еще нет команды, прототипа или финансирования. Их основная миссия — обеспечить участников знаниями, инструментами, контактами и поддержкой для развития собственного стартапа.

Стартап-школы предоставляют:

  • доступ к менторам и опытным экспертам;
  • пользование лабораториями, оборудованием и научными разработками;
  • возможность разрабатывать прототипы продуктов;
  • подготовку к питчам перед инвесторами;
  • помощь в привлечении грантов и финансировании;
  • обучающие программы по предпринимательству и инновациям;
  • включение в международные стартап-приложения.

Их появление стало возможным благодаря экспериментальному проекту Министерства образования и науки, утвержденному постановлением Кабинета Министров №430 от 23 апреля 2024 года. Документ предусматривает создание сети стартап-школ, которые должны стать местом роста инноваций и экономического восстановления страны.

Напомним, Минобразования объяснило, как будут реформировать старшую школу и что будет с начальной.

Автор:
Алик Сахно