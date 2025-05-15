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При университетах в Украине создадут сеть стартап-школ
Министерство образования и науки Украины совместно с Фондом развития инноваций объявили о запуске национальной сети стартап-школ, инкубаторов и акселераторов. К сети уже присоединились 23 университета.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сайт Минобразования.
Этот проект призван помочь развивать инновации и поддержать экономическое восстановление страны. Как отмечают в МОН, его главная цель — дать новую жизнь университетам и научным учреждениям, превратив их в активных игроков в области технологий и инноваций.
Стартап-школы будут помогать студентам, исследователям и молодым предпринимателям, имеющим идеи по созданию инновационных проектов. В частности, они смогут получить:
- менторскую поддержку и консультации экспертов;
- доступ к современному оборудованию и лабораториям;
- помощь в поиске финансирования;
- развитие практических бизнес-навыков.
Для подключения к сети университет или научное учреждение должны соответствовать нескольким условиям. Во-первых, иметь действующую стартап-школу (не в состоянии ликвидации), не вести деятельность на территории России или Беларуси и финансироваться из разрешенных законодательством источников, в частности, специального фонда. Подать заявку можно онлайн — по соответствующей ссылке. Окончательное решение принимает специальный совет при МОН.
К сети стартап-школ уже присоединились 23 заведения высшего образования со всей Украины, среди которых:
- Государственный университет "Киевский авиационный институт";
- Киевский академический университет;
- Винницкий национальный технический университет;
- Сумский государственный университет;
- Национальный университет "Одесская политехника";
- Национальный технический университет "Днепровская политехника";
- Украинский католический университет;
- Киевская школа экономики;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Государственный университет "Житомирская политехника";
- SET University;
- Одесский национальный экономический университет;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
- Национальный университет "Запорожская политехника";
- Криворожский национальный университет;
- Винницкий национальный аграрный университет;
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
- Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
- Николаевский национальный аграрный университет;
- Институт электросварки им. О. Патона НАН Украины.
Что такое стартап-школа, инкубатор или акселератор
Стартап-школа, инкубатор или акселератор — это специализированное подразделение при учреждении высшего образования или научном учреждении, которое помогает студентам, исследователям и молодым предпринимателям превращать свои идеи в реальные бизнес-проекты.
Такие структуры создаются, чтобы поддерживать инновации на раннем этапе, когда есть идея, но еще нет команды, прототипа или финансирования. Их основная миссия — обеспечить участников знаниями, инструментами, контактами и поддержкой для развития собственного стартапа.
Стартап-школы предоставляют:
- доступ к менторам и опытным экспертам;
- пользование лабораториями, оборудованием и научными разработками;
- возможность разрабатывать прототипы продуктов;
- подготовку к питчам перед инвесторами;
- помощь в привлечении грантов и финансировании;
- обучающие программы по предпринимательству и инновациям;
- включение в международные стартап-приложения.
Их появление стало возможным благодаря экспериментальному проекту Министерства образования и науки, утвержденному постановлением Кабинета Министров №430 от 23 апреля 2024 года. Документ предусматривает создание сети стартап-школ, которые должны стать местом роста инноваций и экономического восстановления страны.
Напомним, Минобразования объяснило, как будут реформировать старшую школу и что будет с начальной.