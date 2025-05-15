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При університетах в Україні створять мережу стартап-шкіл
Міністерство освіти та науки України спільно з Фондом розвитку інновацій оголосили про запуск національної мережі стартап-шкіл, інкубаторів та акселераторів. До мережі вже долучилися 23 університети.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Міносвіти.
Цей проєкт покликаний допомогти розвивати інновації та підтримати економічне відновлення країни. Як зазначають у МОН, його головна мета — дати нове життя університетам і науковим установам, перетворивши їх на активних гравців у сфері технологій та інновацій.
Стартап-школи допомагатимуть студентам, дослідникам і молодим підприємцям, які мають ідеї для створення інноваційних проектів. Зокрема, вони зможуть отримати:
- менторську підтримку та консультації експертів,
- доступ до сучасного обладнання й лабораторій,
- допомогу у пошуку фінансування,
- розвиток практичних бізнес-навичок.
Щоб приєднатися до мережі, університет або наукова установа має відповідати кільком умовам. По-перше, мати діючу стартап-школу (не в стані ліквідації), не вести діяльність на території Росії чи Білорусі та фінансуватися з дозволених законодавством джерел, зокрема спеціального фонду. Подати заявку можна онлайн — за відповідним посиланням. Остаточне рішення ухвалює спеціальна рада при МОН.
До мережі стартап-шкіл уже приєдналися 23 заклади вищої освіти з усієї України, серед яких:
- Державний університет "Київський авіаційний інститут";
- Київський академічний університет;
- Вінницький національний технічний університет;
- Сумський державний університет;
- Національний університет "Одеська політехніка";
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
- Український католицький університет;
- Київська школа економіки;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Державний університет "Житомирська політехніка";
- SET University;
- Одеський національний економічний університет;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
- Національний університет "Запорізька політехніка";
- Криворізький національний університет;
- Вінницький національний аграрний університет;
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
- Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
- Миколаївський національний аграрний університет;
- Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України.
Що таке стартап-школа, інкубатор або акселератор
Стартап-школа, інкубатор чи акселератор — це спеціалізований підрозділ при закладі вищої освіти або науковій установі, який допомагає студентам, дослідникам і молодим підприємцям перетворювати свої ідеї на реальні бізнес-проєкти.
Такі структури створюються, щоб підтримувати інновації на ранньому етапі — коли є ідея, але ще немає команди, прототипу чи фінансування. Їхня основна місія — забезпечити учасників знаннями, інструментами, контактами й підтримкою для розвитку власного стартапу.
Стартап-школи надають:
- доступ до менторів і досвідчених експертів;
- користування лабораторіями, обладнанням і науковими розробками;
- можливість розробляти прототипи продуктів;
- підготовку до пітчів перед інвесторами;
- допомогу у залученні грантів і фінансування;
- навчальні програми з підприємництва та інновацій;
- включення в міжнародні стартап-програми.
Їх поява стала можливою завдяки експериментальному проєкту Міністерства освіти та науки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів №430 від 23 квітня 2024 року. Документ передбачає створення мережі стартап-шкіл, які мають стати місцем росту інновацій та рушієм економічного відновлення країни.
Нагадаємо, Міносвіти пояснило, як реформуватимуть старшу школу та що буде з початковою.