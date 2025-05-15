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При університетах в Україні створять мережу стартап-шкіл

стартапи, університети
У цій ініціативі беруть участь 23 навчальні заклади. Фото: Freepik

Міністерство освіти та науки України спільно з Фондом розвитку інновацій оголосили про запуск національної мережі стартап-шкіл, інкубаторів та акселераторів. До мережі вже долучилися 23 університети.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Міносвіти.

Цей проєкт покликаний допомогти розвивати інновації та підтримати економічне відновлення країни. Як зазначають у МОН, його головна мета — дати нове життя університетам і науковим установам, перетворивши їх на активних гравців у сфері технологій та інновацій.

Стартап-школи допомагатимуть студентам, дослідникам і молодим підприємцям, які мають ідеї для створення інноваційних проектів. Зокрема, вони зможуть отримати:

  • менторську підтримку та консультації експертів,
  • доступ до сучасного обладнання й лабораторій,
  • допомогу у пошуку фінансування,
  • розвиток практичних бізнес-навичок.

Щоб приєднатися до мережі, університет або наукова установа має відповідати кільком умовам. По-перше, мати діючу стартап-школу (не в стані ліквідації), не вести діяльність на території Росії чи Білорусі та фінансуватися з дозволених законодавством джерел, зокрема спеціального фонду. Подати заявку можна онлайн — за відповідним посиланням. Остаточне рішення ухвалює спеціальна рада при МОН.

До мережі стартап-шкіл уже приєдналися 23 заклади вищої освіти з усієї України, серед яких:

  • Державний університет "Київський авіаційний інститут";
  • Київський академічний університет;
  • Вінницький національний технічний університет;
  • Сумський державний університет;
  • Національний університет "Одеська політехніка";
  • Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
  • Український католицький університет;
  • Київська школа економіки;
  • Національний університет "Львівська політехніка";
  • Державний університет "Житомирська політехніка";
  • SET University;
  • Одеський національний економічний університет;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
  • Національний університет "Запорізька політехніка";
  • Криворізький національний університет;
  • Вінницький національний аграрний університет;
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
  • Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  • Миколаївський національний аграрний університет;
  • Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України.

Що таке стартап-школа, інкубатор або акселератор

Стартап-школа, інкубатор чи акселератор — це спеціалізований підрозділ при закладі вищої освіти або науковій установі, який допомагає студентам, дослідникам і молодим підприємцям перетворювати свої ідеї на реальні бізнес-проєкти.

Такі структури створюються, щоб підтримувати інновації на ранньому етапі — коли є ідея, але ще немає команди, прототипу чи фінансування. Їхня основна місія — забезпечити учасників знаннями, інструментами, контактами й підтримкою для розвитку власного стартапу.

Стартап-школи надають:

  • доступ до менторів і досвідчених експертів;
  • користування лабораторіями, обладнанням і науковими розробками;
  • можливість розробляти прототипи продуктів;
  • підготовку до пітчів перед інвесторами;
  • допомогу у залученні грантів і фінансування;
  • навчальні програми з підприємництва та інновацій;
  • включення в міжнародні стартап-програми.

Їх поява стала можливою завдяки експериментальному проєкту Міністерства освіти та науки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів №430 від 23 квітня 2024 року. Документ передбачає створення мережі стартап-шкіл, які мають стати місцем росту інновацій та рушієм економічного відновлення країни.

Нагадаємо, Міносвіти пояснило, як реформуватимуть старшу школу та що буде з початковою.

Автор:
Алік Сахно