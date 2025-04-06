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Міносвіти пояснило, як реформуватимуть старшу школу та що буде з початковою
Міністерство освіти і науки України оприлюднило роз’яснення щодо реформи старшої школи, яка передбачає масштабні зміни у структурі освітньої мережі.
Про це йдеться на сайті МОН.
У відомстві наголошують: початкові школи та гімназії не закриватимуть, натомість реформу зосередять на створенні окремих профільних ліцеїв для старшокласників.
Реформа передбачає, що учні 10–12 класів навчатимуться в академічних ліцеях, які матимуть змогу запропонувати широкий вибір профілів і предметів, включаючи природничий, технологічний, математичний, гуманітарний тощо.
Чим більше учнів у паралелі, тим більше можливостей для вибору, пояснюють у МОН.
Повідомляється, що ключова мета такого нововведення – переналаштувати мережу шкіл: зробити ліцеї окремими від початкової й базової школи, створити умови для профільного навчання, забезпечити заклади необхідним обладнанням, а вчителям — повне педагогічне навантаження.
Реформа не зачіпає навчання учнів 1–9 класів. Гімназії та початкові школи залишаться, але деякі заклади можуть змінити тип: з повної школи перетворитися на гімназію або ліцей. У МОН наголошують, що початкові школи залишатимуться якнайближче до місця проживання дитини, і ця норма закріплена законодавчо.
У разі, якщо школа, де навчається дитина, стане ліцеєм (тобто перейде на навчання тільки 10–12 класів), учень зможе продовжити навчання до 9 класу в іншому закладі громади. Після 9 класу він зможе вступити до ліцею, профтеху або фахового коледжу.
Для реалізації реформи держава вже інвестує у нову інфраструктуру. У 2024 році на обладнання кабінетів природничих і технічних дисциплін у пілотних 10-х класах виділено понад 500 млн грн, ще 500 млн грн — на лабораторії для ліцеїв, які запрацюють з 2027 року. Також за субвенцією НУШ передбачено 1,39 млрд грн на оснащення шкіл міжгалузевими курсами.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив новий державний стандарт профільної середньої освіти. Цей стандарт застосовуватиметься в академічних ліцеях (10-12 класи), закладах професійної (професійно-технічної) освіти, а також фахової передвищої та спеціалізованої освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.