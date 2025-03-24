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Наймасштабніший проєкт: Україна будує оновлену освітню інфраструктуру
Міністерство освіти і науки України реалізує найбільший в історії проєкт із модернізації освітньої інфраструктури. У 2024–2025 роках уряд виділив фінансування на створення підземних шкіл-укриттів, сучасних лабораторій, майстерень у профтехах, модернізацію харчоблоків та осередків "Захисту України".
Про це повідомила пресслужба Міносвіти.
За даними відомства, будівництво та оновлення освітніх просторів триватиме у 2026 році. Буде збудовано та модернізовано понад 1500 освітніх просторів.
«Наша місія — побудувати систему, здатну формувати професійних та щасливих людей для нової інноваційної економіки. Один із треків для досягнення цієї місії — наймасштабніше оновлення освітньої інфраструктури. Простори стають безпечнішими, сучаснішими та технологічнішими", — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Що передбачає проєкт?
У рамках проєкту увагу приділятимуть безпечному навчанню в умовах війни, інноваційним підходам до навчання, здоровому харчуванню дітей, тощо. Освітня інфраструктура змінеться наступним чином — буде побудовано і створено:
- 200 підземних шкіл-укриттів;
- 200 майстерень у профтехах;
- понад 100 сучасних лабораторій;
- 210 оновлених шкільних харчоблоків;
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963 осередки "Захисту України".
Загальний обсяг державних інвестицій в освітню інфраструктуру за 2024–2025 роки сягає 22,56 млрд гривень. Окрім цього, об’єкти фінансуються з місцевих бюджетів та донорських коштів.
Уже за січень–лютий 2025 року відкрито та оновлено понад 1000 освітніх просторів. Масштабні відкриття об’єктів триватимуть протягом 2025 року, а частину проєктів, які отримали фінансування, буде реалізовано у 2026 році, забезпечуючи сталий розвиток освітньої інфраструктури.
Нагадаємо, цього року в Україні планують оновити ще близько 100 майстерень у закладах професійної освіти. На це в державному бюджеті передбачено понад 500 млн грн.